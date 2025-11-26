От ₽1 млн: названы американские машины для ввоза в РФ по льготному утильсбору

Экология
С 1 декабря 2025 года в России заработает обновленная схема расчета утилизационного сбора. Эксперты предупреждают, что новые правила могут значительно изменить рынок параллельного импорта и привести к увеличению цен. Особенно это коснется автомобилей мощностью свыше 160 л. с., которые чаще всего встречаются у европейских брендов, все еще популярных среди российских потребителей.

Некоторые модели автомобилей американских производителей выпускаются для внешних рынков с моторами, мощность которых не превышает 160 л. с. Такие машины попадают под льготный утильсбор в России.

Первая модель – седан Chevrolet Monza с 1,5-литровым мотором на 113 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой. Эта модель привлекает ценой, стартующей с 95 тысяч юаней (около 1,05 млн рублей) в Китае.

Далее в списке компактный кроссовер Chevrolet Trax. Для американского рынка он предлагает 1,2-литровый турбомотор мощностью 137 л.с. в сочетании с классическим 6-ступенчатым автоматом. Идеален для городских условий, с ценой от 21,5 тыс. долларов (около 1,7 млн рублей) в США.

В Европе стильный кроссовер Ford Puma имеет литровый двигатель EcoBoost с вариантами форсировки на 125 и 155 л.с., оба принадлежат к льготной категории. Доступны механические и 7-ступенчатые роботизированные коробки. Цены на эту модель начинаются от 28,9 тыс. евро (около 2,6 млн рублей).

Также версия кроссовера Ford Kuga с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механикой не попадает под новый утилизационный сбор. Этот переднеприводный автомобиль в Европе стоит почти 40 тыс. евро (около 3,6 млн рублей).

Закрывает список купеобразный кроссовер Buick Envista для рынка США, с 1,2-литровым турбомотором на 136 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой. Цена начинается от 23,5 тыс. долларов в США (около 1,85 млн рублей).

Chevrolet Trax
Buick Envista
Chevrolet Monza
Ford Kuga
Ford Puma

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

Источник:  Autonews
