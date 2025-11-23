Экология
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Новая технология турбулентного литья дисков...
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи...
Интерьер Toyota Wildlander
23 ноября
Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей
GAC Toyota представила гибридный кроссовер...

Эти кроссоверы можно привезти из Индии по льготному утильсбору

Топ-9 дешевых кроссоверов из Индии, которым не грозит повышенный утильсбор

На индийском рынке представлено множество автомобилей от мировых производителей с мощностью двигателей до 160 л.с.

Эти модели могут заинтересовать российских покупателей, особенно с учетом изменений в правилах расчета утилизационного сбора, которые начнут действовать с 1 декабря. Autonews подготовил обзор наиболее привлекательных индийских автомобилей.

Среди них в России могут вызвать интерес такие модели, как Suzuki Victoris (103 л.с., цена от 1 049 900 рупий (около 960 тыс. руб.)), Hyundai Venue (83 л.с. или 100 л.с., цена от 849 000 рупий (около 776 тыс. руб.)), Kia Syros (120 или 116 л.с., цена от 849 000 рупий (около 776 тыс. руб.)), Nissan Magnite (72 или 100 л.с., цена от 599 000 рупий (около 548 тыс. руб.)).

Также упоминаются Skoda Kushaq (116 или 150 л.с., цена от 1 061 103 рупий (около 970 тыс. руб.)), Toyota Urban Cruiser Hyryder (102 л.с., цена от 1 090 000 рупий (около 996 тыс. руб.)), Volkswagen Taigun (115 или 150 л.с., цена от 1 139 000 рупий (около 1 млн руб.)), MG Hector (143 л.с., цена от 1 605 000 рупий (около 1,4 млн руб.)) и Renault Kiger (100 л.с., цена от 576 300 рупий (около 527 тыс. руб.)).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

Suzuki Victoris
Hyundai Venue
Kia Syros
Nissan Magnite
Skoda Kushaq
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Volkswagen Taigun
MG Hector
Renault Kiger
Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:freepik / ASphotofamily | Производители
23.11.2025 
Фото:freepik / ASphotofamily | Производители
