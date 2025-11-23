Эти кроссоверы можно привезти из Индии по льготному утильсбору

Топ-9 дешевых кроссоверов из Индии, которым не грозит повышенный утильсбор

На индийском рынке представлено множество автомобилей от мировых производителей с мощностью двигателей до 160 л.с.

Эти модели могут заинтересовать российских покупателей, особенно с учетом изменений в правилах расчета утилизационного сбора, которые начнут действовать с 1 декабря. Autonews подготовил обзор наиболее привлекательных индийских автомобилей.

Среди них в России могут вызвать интерес такие модели, как Suzuki Victoris (103 л.с., цена от 1 049 900 рупий (около 960 тыс. руб.)), Hyundai Venue (83 л.с. или 100 л.с., цена от 849 000 рупий (около 776 тыс. руб.)), Kia Syros (120 или 116 л.с., цена от 849 000 рупий (около 776 тыс. руб.)), Nissan Magnite (72 или 100 л.с., цена от 599 000 рупий (около 548 тыс. руб.)).

Также упоминаются Skoda Kushaq (116 или 150 л.с., цена от 1 061 103 рупий (около 970 тыс. руб.)), Toyota Urban Cruiser Hyryder (102 л.с., цена от 1 090 000 рупий (около 996 тыс. руб.)), Volkswagen Taigun (115 или 150 л.с., цена от 1 139 000 рупий (около 1 млн руб.)), MG Hector (143 л.с., цена от 1 605 000 рупий (около 1,4 млн руб.)) и Renault Kiger (100 л.с., цена от 576 300 рупий (около 527 тыс. руб.)).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

