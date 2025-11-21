4 приметы, что шины скоро вас серьезно подведут

Эксперт объяснил, как понять, что шины пора заменить на новые, и как сэкономить

Шины – весомый по стоимости расходник, нуждающийся в периодической замене. Как заменить шины вовремя, использовав весь их ресурс? Это несложно. Менять шины следует…

1. По износу

Высота протектора зимних шин не должна быть меньше 4 мм, а летних – 1,6 мм. Но на практике это требование обычно относится к моменту монтажа шин на автомобиль.

Если автовладелец ездит по 20 тысяч километров за зимний сезон, чаще по городу, по очищенному от снега асфальту, или выбирается на очищенные автомагистрали, то к весне от протектора фрикционных шин не останется ничего. А у шипованных не будет ни шипов, ни протектора. Поэтому нужно оценивать запас высоты протектора с учетом интенсивности эксплуатации.

Померить высоту протектора можно любой линейкой, у которой торец совпадает с нулем. Мерить нужно в трех местах по ширине протектора и хотя бы в 4 местах по окружности. Местного повышенного износа не должно быть нигде, но об этом мы поговорим ниже.

У летних шин всегда есть индикатор высоты протектора в 1,6 мм, а у зимних, в зависимости от производителя, могут быть разные типы маркеров износа. Например, снежинка в протекторе. Исчезла – меняем шины.

2. По потере шипов

Шипованные шины, потерявшие шипы, вовсе не превращаются автоматически в липучки. У этих двух типов шин все же очень разные составы резиновой смеси и рисунок блоков протектора.

Поэтому, если из-за агрессивной манеры езды или по причине низкого качества ошиповки ваши шины утратили шипы, но имеют протектор высотой 6–7 мм, то их имеет смысл дошиповать. Это можно сделать как самостоятельно, так и в мастерской.

За услуги по установке шипов взамен утраченных берут от 30 рублей за штуку. Но почти наверняка окажется, что «работа сложная и нестандартная», а потому можно ориентироваться на 50 рублей. Самостоятельная дошиповка, конечно, гораздо дешевле.

Самостоятельная дошиповка шин – процесс, который вполне доступен обычному автолюбителю.

Когда дошиповка целесообразна? Тогда, когда при небольшом износе крупной и дорогой шины потеряно много шипов. Шину малого размера, да еще изрядно походившую, дешевле заменить на новую.

3. По повреждениям

И зимнюю, и летнюю шину следует немедленно заменить, если она «пошла винтом». То есть, если при проворачивании на балансировочном станке или просто при прокатывании руками по ровному асфальту протектор шины вдруг «уходит вбок». Шину нужно менять во избежание разрыва и повреждения ходовой части автомобиля.

Грыжу можно обнаружить просто при осмотре накачанного колеса. Боковина в одном месте вздувается? Это говорит о порванных нитях корда. Такая шина – «не жилец»: нужно ее менять незамедлительно во избежание разрыва при движении.

Грыжа легко определяется осмотром.

Вылезают проволочки металлокорда? Шина подлежит немедленной замене. Просто так проволочки не вылезают – только если они разорваны и потеряли связь с резиной. Такая шина может внезапно лопнуть.

Трещины боковой части или протектора — либо шина очень старая, либо изготовлена с нарушением технологии. Менять незамедлительно во избежание разрыва на высокой скорости.

Местный износ протектора – тоже повод заменить шину. Дефект возможен, если шина простояла некоторое время в лужице из ГСМ. Резина размякла и при следующей поездке стерлась. Колесо с таким дефектом невозможно отбалансировать, а значит, при движении будет вибрация, неприятная для человека и разрушающая автомобиль.

Шину с боковыми порезами лучше заменить. Особенно если это зимняя шина. Ведь зимой даже простая установка запаски вызывает трудности, в том числе у опытных автолюбителей.

Залатав такой дефект, не стоит отправляться в дальний путь по зимним дорогам.

Количество проколов. По собственному опыту скажу, что несколько проколов в одной шине, даже заделанных самостоятельно, с применением якобы ненадежных жгутиков, никак не влияют на ресурс шины.

4. По возрасту

Солидные производители шин считают, что их продукция безопасна и может выполнять все требования при возрасте до 10 лет. К летним шинам такой подход я одобряю полностью. Зимой ситуация немного хуже.

Дело в том, что шины в морозы и так твердеют, а если резина еще и подзатвердела от старости? Тут нужен дифференцированный подход. Если вы эксплуатируете автомобиль в условиях достаточно теплых зим, а шины не имеют никаких повреждений, протектор высокий, шипы сохранились, то можно ездить и до 10 лет.

Если шина даже на ощупь затвердела, покрылась сеткой трещин, то ее нужно без сомнений менять.

В Сети часто встречаются ролики, где, купив раритетный автомобиль, новый владелец перегоняет его за несколько сотен километров на «родных» шинах, которым уже 30-40 и более лет. И доезжает-таки до пункта назначения. Таким образом, можно доехать один раз, но вы же не хотите, чтобы ваш современный автомобиль всегда ездил по принципу «лишь бы добраться».

Как сэкономить на шинах: одна, две или четыре

Если вы повредили одну шину, то нужно попробовать приобрести такую же. Если остальные не особо изношены, то можно брать новую и ставить ее спереди справа.

Если шины заметно изношены, то на кроссовер с полным приводом лучше поставить бывшую в употреблении шину. Это нужно, чтобы система полного привода работала правильно и без излишнего износа.

Если две шины у вашего автомобиля в плохом состоянии, то на моноприводных автомобилях можно заменить только их. Нужно помнить, что все шины автомобиля должны быть или шипованными, или фрикционными, а шины на одной оси – одного размера, рисунка протектора, модели, производителя и т.д.

Лучшие шины на любом типе привода нужно ставить вперед, ведь мгновенный выход из строя переднего колеса не всегда парирует даже автоспортсмен, а повреждение заднего не всегда сможет заметить средний водитель. Правда, при этом увеличивается склонность к заносу. Если вам это не нужно, то стоит поменять все четыре колеса на новые.

