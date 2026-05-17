В РФ появилась дешевая и надежная Тойота с просторным салоном и приятной ценой

Семиместный кроссовер Toyota Rush появился в РФ с ценами от 1,8 млн рублей

На российском рынке появился семиместный кроссовер Toyota Rush, которому сейчас просто нет прямых конкурентов среди официально представленных машин. Он предлагает огромный салон, простую и надёжную конструкцию, дорожный просвет до 220 миллиметров – и при этом стоит от 1,8 млн рублей.

Если брать для сравнения доступные в России китайские кроссоверы, разница в цене оказывается колоссальной. Семиместный Tenet T8, который собирают в Калуге, обойдётся уже в два раза дороже – от 3,63 млн рублей. Geely Okavango просят минимум 3,9 млн, а GAC GS8 с тремя рядами сидений стоит около 4,8 млн рублей. На фоне них «Раш» выглядит совершенно иначе.

Новые Toyota Rush везут в страну из ОАЭ. Самую привлекательную цену обнаружили во Владивостоке – 1 792 000 рублей. За эти деньги местный продавец обещает доставить машину в базовой комплектации GX с тканевым салоном. В неё входят однозонный климат-контроль, мультимедиа с большим сенсорным дисплеем, мультируль, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, кондиционер с дополнительными воздуховодами для задних пассажиров и литые диски.

Правда, другие компании из того же Владивостока просят за доставку аналогичного автомобиля уже от 2,6 до 3,15 млн рублей. В Москве такой кроссовер, но уже из наличия, продают за 2 950 000 рублей. Комплектация там другая: экран мультимедийной системы поменьше, зато в подарок идут установленный двухуровневый подогрев передних кресел и «родные» коврики в салон.

Под капотом у всех версий Toyota Rush стоит исключительно один мотор – 1,5-литровый атмосферник 2NR-VЕ с цепным приводом ГРМ. Этот двигатель отлично зарекомендовал себя на минивэнах Veloz и Avanza, а также на компактных Vios и Yaris, продаваемых в Азии. Мощность – 105 лошадиных сил, работает он в паре с четырёхступенчатым автоматом. Интересная деталь: привод у кроссовера задний, что для машин такого класса скорее исключение.

Основное производство Toyota Rush находится в Индонезии, на совместном предприятии PT Astra Daihatsu Motor (ADM), которое принадлежит Daihatsu и Toyota. Оттуда машины расходятся в Таиланд, Филиппины, Малайзию, страны Африки, Латинской Америки, а также в некоторые государства СНГ и Ближнего Востока.