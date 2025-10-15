Прокол колеса — что делать: 4 алгоритма на любой случай

Эксперт Колодочкин поделился секретами, как новичку справиться с проколом шины

Прокололи колесо? В былые времена водители могли разбортировать колесо, вынуть камеру, завулканизировать ее и поставить обратно.

Но сегодня все гораздо проще. Давайте рассмотрим основные варианты поведения при проколотом колесе.

Ситуация 1. Нанять профессионала-шиномонтажника

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Представим себе, что водитель по тем или иным причинам не может или не хочет менять колесо сам. Как следствие, ему нет дела до того, есть ли у него в багажнике домкрат и прочие инструменты, а также запасное колесо.

Такая ситуация вполне возможна — например, если водитель неопытный, либо в сдучае с прокатным автомобилем. В данной ситуации поможет смартфон.

Если неприятность произошла на автомагистрали, то надо вызвать аварийного комиссара – его телефон обычно указан на проездном талоне или на дорожных щитах-указателях: *2323. Он приедет и поможет.

Если дело происходит на обычной дороге, то нужно найти в интернете объявления об услуге, именуемой «Выездной шиномонтаж», – она работает во многих регионах страны. Приехавшие на вызов люди, скорее всего, решат проблему, если только водитель не успел «измочалить» шину так, что ремонту она уже не подлежит. В таких случаях потребуется эвакуатор.

Выездные шномонтажники, как правило, хорошо ориентируются в своем регионе и помогут вызвать машину, которая дотащит вас до места, где торгуют колесами. Очень может быть, что и они сами обитают там же.

Покупка новой шины потребует денег, но деваться некуда. Мало того, скорее всего придется приобретать сразу две шины, чтобы на одной оси стояли одинаковые колеса, как того требуют ПДД. Новенькую пару в любом случае лучше разместить на ведущей оси машины.

Если у водителя есть запасное колесо, то работники выездного шиномонтажа смогут быстро его поставить. Но чинить проколотую шину все равно придется – конечно, если это возможно.

Ситуация 2. Первый опыт замены колеса

Если у водителя есть запасное колесо, домкрат и прочие инструменты, то он может справиться с ситуацией самостоятельно и установить запасное колесо вместо поврежденного. Помешать сделать это может только неопытность.

Если домкрат водитель прежде никогда не брал в руки, то можно позвать на помощь кого-то из проезжающих мимо. Добрые люди еще не перевелись.

Если ничего не получается, а звонить в мобильный шиномонтаж нет ни желания, ни возможности, то можно либо найти в интернете видео про то, как самостоятельно заменить колесо, либо попросить помощи у проезжающих мимо водителей.

Ситуация 3. Дотянуть до шиномонтажа

Представим, что у водителя есть только компрессор, а запасного колеса или ремкомплекта нет. При этом где-то недалеко, как подсказал навигатор, есть работающий шиномонтаж.

Накачиваем поврежденное колесо и пускаемся на поиски шиномонтажа.

Если прокол не очень серьезный, то, подкачав колесо, десяток-другой километров (а то и больше, если повезет!) удастся проехать. Важный совет: если причина прокола очевидна (например, торчащий из шины саморез), то не пытайтесь его вытаскивать: с ним давление будет падать медленнее, чем без него. Очень может быть, что в дороге несколько раз придется останавливаться, чтобы вновь подкачать колесо.

Ситуация 4. Залатать колесо

Если помощи ждать неоткуда и запасного колеса нет, как в ситуации №2, но есть ремкоплект для шин, то все не так уж плохо, но придется повозиться. Предстоит найти место прокола – если повезет, то это будет вышеупомянутый саморез. Если ничего такого не видать, придется поливать подкачанную шину водой (в идеале – мыльной), выискивая место появления пузырьков.

Найдя место утечки воздуха, зачищаем отверстие и втыкаем в него ремонтный жгутик, смазанный клеем. Если клея в наборе нет или он высох, то, на худой конец, сойдет и бензин, если получится его достать. Накачиваем колесо и двигаемся дальше. Практика показывает, что такой примитивный, казалось бы, ремонт очень надежен.

Помните, что при повреждении колеса, как и при любой иной поломке, нужно съехать с проезжей части на обочину, включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки.

Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт: эксперты забраковали 15 моделей зимних шин, ездить на которых очень опасно.