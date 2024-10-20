Шприцевание, вулканизация и другие «развлечения» советских автолюбителей

«За рулем» рассказал, чем приходилось заниматься автомобилистам СССР

Во времена СССР часто даже те, чьи профессии были очень далеки от техники, старались освоить хотя бы некоторые навыки обслуживания и ремонта своих машин. Ведь это было не только необходимостью, но отчасти и делом чести.

Образование: среднее специальное

Если советская женщина была обязана уметь готовить еду (и не из того, из чего хочется, а из того, что удалось достать), зашивать и штопать, а в идеале еще и шить, вязать, то мужчина, владеющий автомобилем, просто обязан был уметь хоть как-то его обслужить, а еще лучше – хоть что-то отремонтировать. Так считали пусть и не все, но очень многие.

Попасть во времена СССР на автосервис было совсем не просто. А те, кому это удавалось, далеко не всегда оставались довольны результатом. Найти частного авторемонтника с высокой квалификацией тоже могли далеко не все. Да, и лишних денег для найма специалиста во многих советских семьях не было.

Вот и приходилось хоть что-то делать самому. А желательно и совершенствовать свои навыки по принципу: от простому к хотя бы относительно сложному.

От масленки до манжеты

Смазка узлов автомобиля через пресс-масленки десятилетиями была обязательной и важной операцией.

Помыть машину для советского автолюбителя – не только необходимость, поскольку моек многие десятилетия фактически не было, но и удовольствие. Автомобили мыли не только на территории гаражных кооперативов, но и просто во дворах и даже возле водоемов. Это считали обычным делом. Правда, и автомобилей было, конечно, меньше. В «банных процедурах» участвовали часто все члены семьи.

Поменять масло в двигателе и фильтр – далеко не самая сложная операция. Делали это и без подъемника, и без смотровой ямы, просто подсовывая под мотор старый таз и залезая под автомобиль вслед за ним. Осталось придумать, куда деть отработку. Но некоторые ей пропитывали, например, дерево, из которого строили домики на садовых участках.

В свое время бытовала шутка, что опытный владелец Волги умеет смазать все необходимые точки с помощью шприца, не испачкавшись – в костюме и галстуке. На Волгах пресс-масленки сохранялись дольше, чем на других советских автомобилях. Смазки требовали узлы подвески, рулевого управления, карданный вал.

Процедура под названием «шприцевание» была несложной, но все же требовала определенных навыков и терпения. Правда, многие владельцы Волги, самой престижной в СССР машины, этим делом самостоятельно не занимались, поскольку имели средства и связи, необходимые для того, чтобы доверить машину профессионалам. А на остальных автомобилях от модели к модели число точек смазки постепенно уменьшалось.

Советуясь с более опытными автолюбителями и внимательно штудируя руководства по эксплуатации машин и иные популярные в те времена издания, непрофессиональные, но уже относительно продвинутые ремонтники-любители осваивали и иные несложные операции. Например, контроль зазора между электродами свечей и их замену.

Регулировка подшипников ступиц – дело нехитрое.

Многие могли поменять ремень навесных агрегатов, отрегулировать подшипники ступиц передних колес. Необходимость в такой операции пропала, когда появились переднеприводные модели и от конусных подшипников отказались.

Контроль тормозных колодок и манжет многие проводили самостоятельно.

Относительно несложными операциями считали замену тормозных колодок и даже манжет цилиндров барабанных тормозов. Правда, эти работы требовали уже немного более профессиональных навыков и чуть более продвинутого инструмента.

Относительно продвинутые автолюбители владели и искусством прокачки тормозов.

Кроме того, для прокачки тормозов требовался помощник, который нажимал педаль. Но для этого немудреного дела можно было привлечь не только соседа по гаражу или стоянке, но и жену или ребенка.