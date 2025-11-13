7 опасных мифов про антифризы

Эксперт объяснил, можно ли подливать в красную охлаждающую жидкость зеленую

Ни про одну техническую автомобильную жидкость не ходит столько мифов, как про охлаждающую (ОЖ). Расплачиваться за доверие мифам приходится двигателю.

Современные конструкционные материалы слишком нежные, а потому состав охлаждающей жидкости подбирают исходя из сочетания различных факторов: применяемые материалы (металлы, пластмасса, резина), температурный режим, ресурс. При этом основы и присадки, используемые различными производителями охлаждающих жидкостей, теоретически могут быть несовместимы.

Теперь вспомним наиболее популярные мифы на эту тему.

МИФ 1. Антифриз и ОЖ – это одно и то же

Простейший антифриз когда-то давно получали при смешивании воды со спиртом, называемым этиленгликолем. Такая смесь не боялась мороза, превращаясь не в ледяную глыбу, а в своеобразную кашу с мелкими кристалликами льда. Но это годилось только для совсем старых машин с чугунными моторами и латунными радиаторами.

Когда под капотами обосновался легкий алюминий, выяснилось, что горячий раствор этиленгликоля быстро разъедает радиаторы, интенсивнее всего – их тонкостенные трубки. Антифризы пришлось усложнять, вводя специальные добавки: сначала неорганические соли, а позднее кислоты со сложными названиями. Поэтому сегодня правильно говорить не про антифризы, а про ОЖ – охлаждающие жидкости.

МИФ 2. Тосол – для Жигулей, антифриз – для современных автомобилей

Полвека назад новейшая по тем временам охлаждающая жидкость, созданная специально для самых современных автомобилей, выпускаемых в Тольятти, получила персональное имя – «Тосол». Первые три буквы позаимствовали с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» добавили, чтобы слово выглядело, как химический термин.

К сожалению, подобная уникальность сыграла недобрую шутку с продуктом. Статус вазовских машин в конце прошлого века снизился, а потому и «тосолы» стали считать особенными жидкостями, пригодными только для Лад. В целом «Тосол» – это просто один из типов охлаждающей жидкости, а вовсе не противоположность другим антифризам.

МИФ 3. Цвет ОЖ говорит о ее химическом составе

Ни в коем случае не нужно пытаться искать ОЖ того же цвета, что использовалась раньше. Дело в том, что цвет ОЖ придает краситель, который может быть любым. Никакими стандартами связь цвета и химической формулы ОЖ не оговаривается.

Однако в реальности многие автоконцерны придают рекомендуемым жидкостям определенный цвет, чтобы до потребителя дошло: не заливайте в наши моторы что попало! Поэтому прилавки дилеров обычно заставлены канистрами с жидкостью единого цвета: скажем – желтого. Такой подход призван вырабатывать у пользователя уважение к заводским требованиям.

Однако следует помнить, что мелкие производители антифризов готовы менять их цвет хоть каждый день. В итоге сложилась любопытная ситуация: отказавшись от услуг официалов, потребитель почти наверняка купит «неправильную» ОЖ. А виноватых не будет.

Если в желтую ОЖ долить другую желтую, сделанную по другой технологии, то различные присадки начнут конфликтовать друг с другом и перестанут нормально работать.

МИФ 4. При замене ОЖ надо подливать красное в красное, зеленое – в зеленое и т.п.

Это совершенно неверно. Выше было сказано, что цвет определяется красителем, а вовсе не формулой ОЖ.

На практике может оказаться, что для замены ОЖ красного цвета годится, скажем, зеленая. А вот от красной может быть вред: хитрый продавец в угоду рынку может использовать любой краситель.

МИФ 5. В ОЖ нельзя доливать воду

В тех случаях, когда требуется лишь слегка пополнить запасы ОЖ, можно долить дистиллированной или просто фильтрованной воды. Такая доливка не повысит, а лишь восстановит температуру замерзания ОЖ, поскольку уменьшение ее уровня в герметичной системе охлаждения происходит преимущественно за счет испарения воды.

Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает при возникновении избыточного давления и выпускает пары воды. Другие компоненты антифриза – этиленгликоль и присадки – испаряются значительно медленнее. Таким образом, при доливке воды мы фактически замещаем воду, испарившуюся из антифриза.

Фрагмент испытаний ОЖ нашим изданием. Смотрится эффектно, не правда ли?

МИФ 6. Универсальных ОЖ не существует

Известно решение от компании Sintec Lubricants – здесь производят универсальную ОЖ с многообещающим названием Multifreeze. Она разработана по лобридной технологии, которая совмещает в себе преимущества антифризов предыдущих поколений. По заявлению производителя такая ОЖ подходит для автомобилей любой марки и года выпуска, так как имеет усиленную антикоррозийную защиту по шести видам металла, используемым в двигателях разных поколений. При этом она нейтральна к резине и силиконам.

МИФ 7. Вред от смешивания ОЖ – это рекламная утка

Это не утка. Но ситуация довольно забавная. Дело в том, что точного ответа не знают сами автопроизводители, которым нет особого дела до химической формулы продукта. Она известна только производителям ОЖ, перед которыми на стадии проектирования ставили конкретную задачу: например – использовать дешевые отходы производства биотоплива, избавиться от вредных аминов и боратов, не выходить за определенные ценовые рамки и так далее. Химики выполняют задачу и передают заказчику нужный продукт – вот, в общем-то, и всё.

По-хорошему надо проверять различные смеси во всем диапазоне рабочих температур, исследовать наличие расслоений, осадков и т.п. Но, конечно же, гораздо проще рекомендовать дилерам только ту жидкость, которая устраивает автозавод. А потребителю все эти тонкости и подавно не сообщают: ему достаточно вбить в голову аксиому, согласно которой любое отклонение от рекомендаций автопроизводителя запрещено. Поэтому даже тип ОЖ – гибридная, лобридная, карбоксилатная и т.п. – указывают далеко не все и не всегда. Поэтому самый безопасный ответ на вопрос, можно ли смешивать одно с другим, будет отрицательным. Нельзя – и точка.

