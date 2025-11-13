7 опасных мифов про антифризы
Ни про одну техническую автомобильную жидкость не ходит столько мифов, как про охлаждающую (ОЖ). Расплачиваться за доверие мифам приходится двигателю.
Современные конструкционные материалы слишком нежные, а потому состав охлаждающей жидкости подбирают исходя из сочетания различных факторов: применяемые материалы (металлы, пластмасса, резина), температурный режим, ресурс. При этом основы и присадки, используемые различными производителями охлаждающих жидкостей, теоретически могут быть несовместимы.
Теперь вспомним наиболее популярные мифы на эту тему.
МИФ 1. Антифриз и ОЖ – это одно и то же
Простейший антифриз когда-то давно получали при смешивании воды со спиртом, называемым этиленгликолем. Такая смесь не боялась мороза, превращаясь не в ледяную глыбу, а в своеобразную кашу с мелкими кристалликами льда. Но это годилось только для совсем старых машин с чугунными моторами и латунными радиаторами.
Когда под капотами обосновался легкий алюминий, выяснилось, что горячий раствор этиленгликоля быстро разъедает радиаторы, интенсивнее всего – их тонкостенные трубки. Антифризы пришлось усложнять, вводя специальные добавки: сначала неорганические соли, а позднее кислоты со сложными названиями. Поэтому сегодня правильно говорить не про антифризы, а про ОЖ – охлаждающие жидкости.
МИФ 2. Тосол – для Жигулей, антифриз – для современных автомобилей
Полвека назад новейшая по тем временам охлаждающая жидкость, созданная специально для самых современных автомобилей, выпускаемых в Тольятти, получила персональное имя – «Тосол». Первые три буквы позаимствовали с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» добавили, чтобы слово выглядело, как химический термин.
К сожалению, подобная уникальность сыграла недобрую шутку с продуктом. Статус вазовских машин в конце прошлого века снизился, а потому и «тосолы» стали считать особенными жидкостями, пригодными только для Лад. В целом «Тосол» – это просто один из типов охлаждающей жидкости, а вовсе не противоположность другим антифризам.
МИФ 3. Цвет ОЖ говорит о ее химическом составе
Ни в коем случае не нужно пытаться искать ОЖ того же цвета, что использовалась раньше. Дело в том, что цвет ОЖ придает краситель, который может быть любым. Никакими стандартами связь цвета и химической формулы ОЖ не оговаривается.
Однако в реальности многие автоконцерны придают рекомендуемым жидкостям определенный цвет, чтобы до потребителя дошло: не заливайте в наши моторы что попало! Поэтому прилавки дилеров обычно заставлены канистрами с жидкостью единого цвета: скажем – желтого. Такой подход призван вырабатывать у пользователя уважение к заводским требованиям.
Однако следует помнить, что мелкие производители антифризов готовы менять их цвет хоть каждый день. В итоге сложилась любопытная ситуация: отказавшись от услуг официалов, потребитель почти наверняка купит «неправильную» ОЖ. А виноватых не будет.
Если в желтую ОЖ долить другую желтую, сделанную по другой технологии, то различные присадки начнут конфликтовать друг с другом и перестанут нормально работать.
МИФ 4. При замене ОЖ надо подливать красное в красное, зеленое – в зеленое и т.п.
Это совершенно неверно. Выше было сказано, что цвет определяется красителем, а вовсе не формулой ОЖ.
МИФ 5. В ОЖ нельзя доливать воду
В тех случаях, когда требуется лишь слегка пополнить запасы ОЖ, можно долить дистиллированной или просто фильтрованной воды. Такая доливка не повысит, а лишь восстановит температуру замерзания ОЖ, поскольку уменьшение ее уровня в герметичной системе охлаждения происходит преимущественно за счет испарения воды.
Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает при возникновении избыточного давления и выпускает пары воды. Другие компоненты антифриза – этиленгликоль и присадки – испаряются значительно медленнее. Таким образом, при доливке воды мы фактически замещаем воду, испарившуюся из антифриза.
МИФ 6. Универсальных ОЖ не существует
Известно решение от компании Sintec Lubricants – здесь производят универсальную ОЖ с многообещающим названием Multifreeze. Она разработана по лобридной технологии, которая совмещает в себе преимущества антифризов предыдущих поколений. По заявлению производителя такая ОЖ подходит для автомобилей любой марки и года выпуска, так как имеет усиленную антикоррозийную защиту по шести видам металла, используемым в двигателях разных поколений. При этом она нейтральна к резине и силиконам.
МИФ 7. Вред от смешивания ОЖ – это рекламная утка
Это не утка. Но ситуация довольно забавная. Дело в том, что точного ответа не знают сами автопроизводители, которым нет особого дела до химической формулы продукта. Она известна только производителям ОЖ, перед которыми на стадии проектирования ставили конкретную задачу: например – использовать дешевые отходы производства биотоплива, избавиться от вредных аминов и боратов, не выходить за определенные ценовые рамки и так далее. Химики выполняют задачу и передают заказчику нужный продукт – вот, в общем-то, и всё.
По-хорошему надо проверять различные смеси во всем диапазоне рабочих температур, исследовать наличие расслоений, осадков и т.п. Но, конечно же, гораздо проще рекомендовать дилерам только ту жидкость, которая устраивает автозавод. А потребителю все эти тонкости и подавно не сообщают: ему достаточно вбить в голову аксиому, согласно которой любое отклонение от рекомендаций автопроизводителя запрещено. Поэтому даже тип ОЖ – гибридная, лобридная, карбоксилатная и т.п. – указывают далеко не все и не всегда. Поэтому самый безопасный ответ на вопрос, можно ли смешивать одно с другим, будет отрицательным. Нельзя – и точка.
