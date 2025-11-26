7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

Эксперт «За рулем» рассказал про самые выносливые субкомпактные кроссоверы

Изначально кроссоверами (CUV – Crossover Utility Vehicle) называли самые компактные модели с увеличенным дорожным просветом на легковой платформе. Постепенно гамма типоразмеров расширялась, и сегодня формально различают четыре класса кроссоверов – от субкомпактных до полноразмерных, сообразно их длине и колесной базе.

Самыми массовыми и востребованными остались субкомпактные – длиной 4-4,4 м, и таких моделей не счесть.

На нашем рынке, впрочем, ассортимент не был широким, и среди машин, продаваемых в 2015-2017 годах, вариантов не так много. Если отмести модели, у которых вообще нет полного привода (фактически это приподнятые хэтчбеки), то еще меньше.

Общую живучесть мы оцениваем по жизнестойкости и ожидаемому ресурсу ключевых компонентов – кузова, двигателя и трансмиссии. Коррозия в возрасте 8-10 лет у большинства машин уже проявляется в том или ином виде. Очевидные аутсайдеры по этой части – китайские модели того же периода. Например, стремительно ржавеющий Lifan X60.

Среди моторов наибольшие сомнения вызывают все «турбо» с прямым впрыском. Многие способны на 250 тысяч или даже 300 тысяч км пробега без серьезного ремонта, но нередко их жизнь заканчивается раньше.

Среди трансмиссий самое слабое звено, естественно, – вариатор. Роботизированную коробку, в теории, можно поддерживать в работоспособном состоянии долго – механическая основа крепкая. У вариаторов все иначе. Бесспорно, отдельные экземпляры служат свыше 300 тысяч км, но у большинства намного раньше наступает момент, когда ремонт дороже, чем замена в сборе. На части машин, в том числе японских, CVT сдаются на пробегах до 150 тысяч км, иногда – даже в гарантийный период. Живучесть – это не про вариаторы. И потому в нашем рейтинге отсутствует, например, Toyota C-HR – продавали ее только с CVT.

7-е место – Nissan Qashqai

«Дорестайл» второго поколения продавали до 2019 года. Длина – 4377 мм, клиренс – 200 мм, багажник – 430 л. Средняя цена восьмилетних Nissan Qashqai – 1,59 млн рублей, средний пробег – 120 тысяч км.

85% Кашкаев в возрасте 8-10 лет на вторичке – с вариатором, 22% – с неудачным турбомотором 1.2, который не всегда доживает до 200 тысяч км. Наихудшее сочетание, таким образом, абсолютно понятно.

Вариаторы Jatco JF015E (при моторе 1.2), JF016E (при 2.0) и JF017E (при дизеле) в теории служат 200 тысяч км. Проблема в том, что состояние их при покупке в подержанном виде оценить крайне сложно.

А двухлитровый атмосферник здесь – с прямым впрыском: после 150 тысяч км он требует раскоксовки, общая же прочистка нужна еще раньше, и обычный АИ-95 для него – не самое подходящее топливо. Тем не менее, это – лучший выбор, а минимальные риски обеспечивает только механическая коробка передач и передний привод. Этот дуэт способен на 250 тысяч км.

Защита от коррозии неплохая по меркам класса. В подвеске есть слабые места: подшипники ступиц, задние амортизаторы. Недолговечна рулевая рейка.

Почему подержанный Qashqai так дорог? Видимо, благодаря японскому происхождению.

6-е место – Opel Mokka

Первое поколение Opel Mokka продавали до 2018 года. Длина – 4278 мм, клиренс – 190 мм, багажник – 356 л. Средняя цена восьмилетних машин – 1,4 млн рублей, средний пробег – 120 тысяч км.

После рестайлинга основным стал двигатель 1.4 – с распределенным впрыском, но с турбиной, очень термонагруженный и не с самым надежным внешним оборудованием (термостат, модуль зажигания). Ресурс достаточный, но поршневая группа или стенки цилиндров из строя могут выйти внезапно и насовсем. Более предсказуем дизель, но недостатков у него тоже немало.

Оптимальный вариант – старый и очень ресурсный атмосферник 1.8 с чугунным блоком: передний привод при МКП, полный – при АКП. Ни механика D16, ни гидроавтомат 6Т40, увы, не лучшие в классе, но 250 тысяч км пробега при благоприятных обстоятельствах выдерживают.

Подвеска рассчитана на ровный асфальт, а на корявом некоторые элементы растрясаются и выходят из строя быстро.

Муфта полного привода в сколь-нибудь сложных условиях быстро перегревается. Все остальное у Мокки хорошо: оснащен недурно, ржавеет медленно и неохотно.

5-е место – Skoda Yeti

Skoda Yeti продавали до 2018 года. Длина – 4222 мм, клиренс – 180 мм, багажник – 405 л. Средняя цена восьмилетних машин – 1,39 млн рублей, средний пробег – 130 тысяч км.

При обилии сочетаний мотор-коробка выбирать не из чего. Турбомоторы 1.4 здесь еще «дореформенные» – со слабой цепью ГРМ и множеством других недостатков.

Полный привод дружит с не менее капризным турбомотором 1.8 и роботом DQ250 – оба, в принципе, дотягивают до 300 тысяч км пробега, но совершенно непонятно, с каким количеством ремонтов.

Верный вариант, по сути, один: атмосферник 1.6 (110 л.с.) с гидроавтоматом AQ250 (клон японского Aisin TF-60SN), привод – только передний. Некоторые хлопоты при больших пробегах доставляют и эти агрегаты, но с «турбо» и роботом это несравнимо.

Подвеска крепкая, к коррозионной стойкости есть вопросы – рано сдаются колесные арки, двери и некоторые другие места. Многие мелкие неисправности связаны с электрической частью.