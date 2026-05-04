Названы три способа увеличить выплату по ОСАГО на 9%

Банк России предложил изменить правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО

Проект указания, опубликованный регулятором в марте 2026 года, затрагивает сразу три болевые точки, из-за которых денежные выплаты недотягивали до реальной стоимости восстановления автомобиля. По оценке самого ЦБ, когда указание вступит в силу, в совокупности нововведения увеличат среднюю выплату на 9%.

Живыми деньгами

Все изменения касаются прежде всего денежной формы возмещения, то есть когда страховая выплачивает деньги, а не направляет на ремонт. Именно при денежной выплате учитывается износ деталей, а сумма рассчитывается строго по справочникам РСА.

Заниженные справочные цены бьют по карману сильнее всего, ведь разницу между начислением страховой и реальным счетом от СТО водитель покрывает из собственных средств – или вынужден потом судиться с виновником ДТП. Любое изменение методики, приближающее справочные цены к рыночным, напрямую и в большую сторону влияет на сумму, которую вы получите на руки.

Про аналоги оригинальных запчастей

Во‑первых, впредь дешевые аналоги будут влиять на определение средней цены запчастей меньше. Сейчас при расчете средней стоимости запчасти в справочнике учитываются в том числе те аналоги, цена которых составляет всего 20% от цены оригинальной детали. Представляете качество таких деталей? ЦБ предлагает поднять порог отсечения до 30% от стоимости оригинала: всё, что дешевле этой планки, просто не будет участвовать в формировании средней цены. Значит, справочная цена детали станет ближе к рыночной.

Про расходники

Во‑вторых, расходные материалы посчитают по рыночным ценам. Краска, грунтовка, лак, отвердители, растворители – без этих материалов ни один кузовной ремонт невозможен. До сих пор их стоимость в калькуляции занижалась применением 35‑процентной скидки от рекомендованной розничной цены производителя. Но в магазине купить материалы с таким дисконтом невозможно! СТО закупали материалы по полной рыночной цене, а страховая компенсировала лишь две трети.

ЦБ предлагает убрать эту странную скидку. Для кузовного ремонта, где стоимость материалов составляет заметную часть общей сметы, разница может ­оказаться весьма ощутимой.

Про крепеж

В‑третьих, одноразовые детали учтут полностью. В перечень одноразовых деталей входят различные уплотнители, крепежные элементы, эмблемы, наклейки, защитные пленки. Каждая из этих позиций сама по себе стоит немного, но в сумме при замене той же двери набегает приличная сумма.

Сейчас стоимость таких одноразовых деталей искусственно ограничена потолком в 2% от цены заменяемых запчастей. Если реальные расходы на крепеж и уплотнители оказываются выше, а при сложном ремонте это случается почти всегда, разницу владелец машины оплачивает из своего кармана или идет судиться с виновником. ЦБ предлагает убрать этот лимит и учитывать одноразовые детали в полном объеме, по их фактической стоимости.

Когда же?

Когда столь важные изменения вступят в силу? А это самому ЦБ неизвестно. Предложение проходит согласования.

Но даже такая методика расчета, если ее примут, не избавит автомобилистов от всех проблем и споров вокруг ОСАГО. Если хотим идеальный расклад, нужно полностью отказываться от порочного «механизма износа» – его надо отменить! Чем скорее, тем лучше.

