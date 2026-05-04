#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

Названы три способа увеличить выплату по ОСАГО на 9%

Банк России предложил изменить правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО

Проект указания, опубликованный регулятором в марте 2026 года, затрагивает сразу три болевые точки, из-за которых денежные выплаты недотягивали до реальной стоимости восстановления автомобиля. По оценке самого ЦБ, когда указание вступит в силу, в совокупности нововведения увеличат среднюю выплату на 9%.

Рекомендуем
Выплаты по ОСАГО хотят увеличить: почему это может не понравиться водителям

Живыми деньгами

Все изменения касаются прежде всего денежной формы возмещения, то есть когда страховая выплачивает деньги, а не направляет на ремонт. Именно при денежной выплате учитывается износ деталей, а сумма рассчитывается строго по справочникам РСА.

Заниженные справочные цены бьют по карману сильнее всего, ведь разницу между начислением страховой и реальным счетом от СТО водитель покрывает из собственных средств – или вынужден потом судиться с виновником ДТП. Любое изменение методики, приближающее справочные цены к рыночным, напрямую и в большую сторону влияет на сумму, которую вы получите на руки.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Про аналоги оригинальных запчастей

Во‑первых, впредь дешевые аналоги будут влиять на определение средней цены запчастей меньше. Сейчас при расчете средней стоимости запчасти в справочнике учитываются в том числе те аналоги, цена которых составляет всего 20% от цены оригинальной детали. Представляете качество таких деталей? ЦБ предлагает поднять порог отсечения до 30% от стоимости оригинала: всё, что дешевле этой планки, просто не будет участвовать в формировании средней цены. Значит, справочная цена детали станет ближе к рыночной.

Про расходники

Рекомендуем
Как не остаться должником своей же страховой компании

Во‑вторых, расходные материалы посчитают по рыночным ценам. Краска, грунтовка, лак, отвердители, растворители – без этих материалов ни один кузовной ремонт невозможен. До сих пор их стоимость в калькуляции занижалась применением 35‑процентной скидки от рекомендованной розничной цены производителя. Но в магазине купить материалы с таким дисконтом невозможно! СТО закупали материалы по полной рыночной цене, а страховая компенсировала лишь две трети.

ЦБ предлагает убрать эту странную скидку. Для кузовного ремонта, где стоимость материалов составляет заметную часть общей сметы, разница может ­оказаться весьма ощутимой.

Про крепеж

Рекомендуем
Если у виновника ДТП нет ОСАГО — как работает страховка от незастрахованных

В‑третьих, одноразовые детали учтут полностью. В перечень одноразовых деталей входят различные уплотнители, крепежные элементы, эмблемы, наклейки, защитные пленки. Каждая из этих позиций сама по себе стоит немного, но в сумме при замене той же двери набегает приличная сумма.

Сейчас стоимость таких одноразовых деталей искусственно ограничена потолком в 2% от цены заменяемых запчастей. Если реальные расходы на крепеж и уплотнители оказываются выше, а при сложном ремонте это случается почти всегда, разницу владелец машины оплачивает из своего кармана или идет судиться с виновником. ЦБ предлагает убрать этот лимит и учитывать одноразовые детали в полном объеме, по их фактической стоимости.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рассекречен большой GAC S9 для России
Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане
Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут

Когда же?

Когда столь важные изменения вступят в силу? А это самому ЦБ неизвестно. Предложение проходит согласования.

Но даже такая методика расчета, если ее примут, не избавит автомобилистов от всех проблем и споров вокруг ОСАГО. Если хотим идеальный расклад, нужно полностью отказываться от порочного «механизма износа» – его надо отменить! Чем скорее, тем лучше.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Петр Шкуматов
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 3860
04.05.2026 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0