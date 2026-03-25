Что будет со стоимостью моторных масел из-за войны с Ираном: ответ эксперта
ЦБ готов поддержать новые инициативы в сфере ОСАГО

Глава Центробанка Набиуллина поддержала повышение лимита выплат по ОСАГО

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение лимита выплат за вред жизни и здоровью в рамках ОСАГО до 2 млн рублей существенно улучшит положение пострадавших в ДТП. Об этом она сообщила на совместном заседании комитетов Госдумы, где обсуждался годовой отчет ЦБ за 2025 год.

Набиуллина отметила, что действующая сумма в 500 тыс. рублей была актуальна на этапе становления системы ОСАГО. При этом она напомнила, что в системе обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) лимит возмещения за жизнь и здоровье уже составляет 2 млн рублей.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что законопроект о повышении выплаты до 2 млн рублей уже подготовлен.

Ранее, 19 марта, президент ВСС Евгений Уфимцев сообщал о достигнутых с Минфином, ЦБ и депутатами договоренностях по этому вопросу. По его словам, изменения могут быть приняты уже в 2026 году, и страховое сообщество намерено сделать для этого все необходимое.

Источник:  Телеграм-канал ВСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
25.03.2026 
