Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

МВД: технической возможности автоматически штрафовать за отсутствие ОСАГО нет

В России пока отсутствует техническая возможность автоматической фиксации автомобилей без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, поэтому штрафы за такое нарушение в автоматическом режиме выписываться не будут. Об этом официально заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она пояснила, что в настоящее время административные наказания по статье 12.37 КоАП РФ на основе материалов фото- и видеофиксации к водителям не применяются. Выявление нарушителей, в том числе повторных, по-прежнему осуществляется сотрудниками Госавтоинспекции непосредственно при несении службы на дорогах.

Представитель ведомства также напомнила, что водитель может предъявить инспектору как бумажную копию полиса, так и электронный документ на мобильном устройстве. Она рекомендовала всегда иметь при себе реквизиты страховки в удобной форме.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий количество штрафов за управление автомобилем без ОСАГО одним в сутки.

