Штрафовать за езду без ОСАГО будут один раз в день

Путин подписал закон о запрете больше одного штрафа в сутки за езду без ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому количество штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО, выписываемых на основании данных камер фото- и видеофиксации, ограничивается одним в сутки.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в ноябре 2025 года. Основная идея инициативы – не допускать многократных штрафов в течение одного дня за отсутствие ОСАГО. В сентябре 2025 года Правительство поддержало проект с условием доработки отдельных моментов, включая отсрочку вступления в силу для настройки программного обеспечения системы «Паутина», к которой подключены дорожные камеры, а также для отработки процедуры привлечения водителей к ответственности.

Окончательное принятие закона состоялось 17 марта. Инициативу одобрили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), отметив, что она создает законодательную основу для проверки наличия полисов ОСАГО с использованием камер.

В настоящее время штраф за езду без страховки составляет 500 рублей, а за повторное нарушение – от 3 до 5 тысяч рублей.

