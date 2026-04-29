Интерьер Dacia Sandero
29 апреля
Знаменитый Sandero получил необычную силовую установку: подробности
Прототип гибридной Dacia Sandero 2027 года...
От 550 тысяч рублей: новый Chevrolet подешевел
29 апреля
От 550 тысяч рублей: новый Chevrolet подешевел
В Узбекистане начались продажи Chevrolet Damas...
Коробка начала «пинаться» по весне: говорит ли это о серьезной поломке?
29 апреля
Коробка начала «пинаться» по весне: говорит ли это о серьезной поломке?
Рывки при переключении передач весной — не...

Средняя выплата по ОСАГО выросла в России

Средняя выплата по ОСАГО в России достигла 119 тысяч рублей в апреле 2026 года

По итогам I квартала текущего года средняя выплата по ОСАГО выросла на 9,8% относительно того же периода прошлого года и достигла 118,9 тыс. рублей (против 108,3 тыс. рублей в I квартале 2025-го). Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Почему налог на машину считают по лошадиным силам, а не по крутящему моменту?

За два года рост средней выплаты составил 27,2%, а за три года — 43,3%. Средняя премия по годовым полисам обязательной автогражданки осталась примерно на том же уровне, что и годом ранее за этот период, составив 7645 рублей, подсчитали в РСА. Этого удается достичь благодаря индивидуализации тарифов, заявили в союзе. Аккуратные водители с хорошей страховой историей получают значительные скидки и платят за полис меньше, а нарушители и лихачи, наоборот, больше.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Количество просмотров 10
29.04.2026 
