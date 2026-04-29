Средняя выплата по ОСАГО выросла в России

Средняя выплата по ОСАГО в России достигла 119 тысяч рублей в апреле 2026 года

По итогам I квартала текущего года средняя выплата по ОСАГО выросла на 9,8% относительно того же периода прошлого года и достигла 118,9 тыс. рублей (против 108,3 тыс. рублей в I квартале 2025-го). Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

За два года рост средней выплаты составил 27,2%, а за три года — 43,3%. Средняя премия по годовым полисам обязательной автогражданки осталась примерно на том же уровне, что и годом ранее за этот период, составив 7645 рублей, подсчитали в РСА. Этого удается достичь благодаря индивидуализации тарифов, заявили в союзе. Аккуратные водители с хорошей страховой историей получают значительные скидки и платят за полис меньше, а нарушители и лихачи, наоборот, больше.