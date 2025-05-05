За эту Оку просят аж 3,5 млн рублей: чем обусловлена цена?

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Продается Ока с пробегом 4086 км и уникальными номерами по цене 3,5 млн рублей

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На российском ресурсе обнаружено объявление о продаже нового автомобиля ВАЗ-1111 Ока с пробегом 4086 км. Стоимость этой Оки составляет 3 500 000 рублей.

Судя по фотографиям, машина все время находилась в сухом гараже. Интересно, что вместе с автомобилем владелец продает уникальные номерные знаки – A033АA 177. Отдельно от номеров автомобиль не продается.

ВАЗ-1111 Ока
ВАЗ-1111 Ока
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Автомобиль был выпущен в 2004 году на заводе малолитражных автомобилей в Татарстане и оснащен 0,7-литровым двигателем мощностью 33 л. с. с механической коробкой передач.

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито | АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
05.05.2025 
Фото:Авито | АВТОВАЗ
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