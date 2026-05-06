Этой категории граждан разрешат бесплатную парковку двух автомобилей

Минтранс предложил разрешить бесплатную парковку двух авто для многодетных семей

Минтранс выступил с инициативой, которая может заметно облегчить жизнь многодетным родителям. Ведомство предлагает законодательно закрепить за такими семьями право бесплатно парковать до двух личных машин.

Сейчас в разных регионах льготы на парковку для многодетных действуют по-разному. Где-то можно оставить машину бесплатно, а где-то – нет, или же действуют ограничения по количеству автомобилей. Новый законопроект призван эту неразбериху устранить.

В Минтрансе пояснили, что в семьях с тремя и более детьми часто не одна, а две машины. Причём платить за парковку приходится за обе, что серьёзно бьёт по семейному бюджету. Разрешить ситуацию хотят единым федеральным стандартом.

Инициативу уже направили на согласование в заинтересованные ведомства. Правда, пока неясно, коснётся ли льгота всех платных парковок без исключения – например, в центрах крупных городов, где с парковочными местами особенно туго.

