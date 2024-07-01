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Старенькую Волгу легко продали на торгах за 8 млн рублей

Волгу (ГАЗ-3102) продали на аукционе за 7 927 999 рублей

Муниципальное предприятие из Дивногорска Красноярского края выставило на торги ГАЗ-3102 Волгу. Стартовая цена автомобиля составляла 61 229 рублей.

Однако, как следует из информации на сайте ГИС «Торги», конечная цена продажи составила 7 927 999 рублей.

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Высокая цена объясняется наличием «красивых» номерных знаков, В тот же день, когда завершились торги, объявления о продаже аналогичных номеров за 10 миллионов рублей появились на некоторых локальных ресурсах, указывая на то, что автомобиль был куплен для дальнейшей перепродажи этих номеров.

Напомним, официально продажа номерных знаков в России не разрешена. В настоящее время такие номера могут переходить от одного владельца к другому только вместе с автомобилями, которым они были присвоены при государственной регистрации или вследствие перепродажи.

Эта Волга, выпущенная в 1998 году и оснащенная 2.4-литровым двигателем мощностью 100 л.с., на момент продажи имела пробег более 212,5 тысячи километров.

Обычно автомобили этой модели и возраста оцениваются в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей.

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Очевидно, что столь высокая цена связана именно с регистрационными номерами «К001КК», которые шли вместе с автомобилем.

В России уже несколько раз предлагали узаконить продажу номерных знаков с запоминающимися сочетаниями букв и цифр, но пока решения на этот счет власти так и не приняли.

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Источник: auto.ru

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 4
01.07.2024
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