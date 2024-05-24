Китайский руль Волги вызвал бурные споры в СМИ

Максим Кадаков рассказал, насколько легко заменить руль Волги на российский

Во время представления новых автомобилей Волга премьер-министр Михаил Мишустин попенял разработчикам, что руль в новой Волге – не российского производства: «Руль хотелось бы российский. Это же не сложно! Мы сами должны себе задавать вопросы – то, что простое, – вперед!»

Новый глава Минпромторга Антон Алиханов с этим согласился. Конечно, премьер-министр, как и глава Минпрома, не должны досконально знать все нюансы автомобильной промышленности и подготовки автомобилей к производству.

Но такое ли уж простое производство руля, как кажется на первый взгляд?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Так вот, руль при всей своей кажущейся простоте – один из самых сложных элементов современного автомобиля!

Руль легкового автомобиля имеет в своем составе подушку безопасности. А еще в современном автомобиле есть фронтальная пассажирская подушка, боковые подушки в сиденьях, боковые шторки безопасности. Плюс преднатяжители ремней. Работа всех этих устройств взаимосвязана и управляется единым электронным блоком.

Более того, у этой комплексной системы безопасности должен быть единый поставщик, полностью отвечающий за работу каждого из ее компонентов.

Таким образом, применяя новый (локализованный) руль, нужно параллельно осваивать и остальные элементы системы безопасности, а также заново увязывать их работу и проводить сертификацию. Это касается любого автомобиля – а не только Волги.

Объем работ по адаптации и сертификации этих узлов колоссальный!

Для адаптации датчика срабатывания подушки в новом руле и в целом для синхронизации работы всех элементов системы безопасности придется разбить на краш-тестах от трех до пяти полнокомплектных автомобилей каждой модели. Затем еще такое же количество кузовов – для адаптации датчиков боковых подушек и шторок. А затем – сертификация. Новый локализованный руль с подушкой потребует проведения испытаний по семи правилам ЕЭК ООН.

А если на каком-то этапе осечка – значит, доработка и новые испытания!

И всё это – только лишь для того, чтобы заменить руль. При условии, что кто-то в стране уже выпускает этот руль – со встроенной подушкой безопасности. А своих подушек безопасности у нас нет.

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Источник: Я за рулем/Maxim Kadakov