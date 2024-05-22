Стало понятно, сколько должен стоить седан Volga

Максим Кадаков: Новая Volga по цене будет располагаться между Аурой и Aurus

Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 млн руб. за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 млн рублей за кроссовер К40, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Напомним, во вторник новый автомобильный бренд Volga на выставке ЦИПР-2024 показал линейку из трех своих автомобилей. Это седан Volga C40, который внешне напоминает китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 - Oshan X5 Plus и кроссовер К40 - Changan UNI-Z.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Нашли модели, которые официально на нашем рынке не продаются, Это очень важно, чтобы не было пересечений интересов, как это было у JAC и Москвича, когда продавалась одна и та же машина с разными эмблемами и по разной цене.

По цене думаю, ранжир (в смысле машин для чиновников) будет такой: сначала Vesta, потом Aura, потом Volga, потом Aurus с бывшего завода Toyota (тоже скорее всего китайский), а потом отечественный сверхдорогой Aurus.

Думаю, что с седаном Changan они хотят попасть в относительно массовый сегмент, поэтому будут в базовой комплектации удерживать цену между 2 и 2,5 млн рублей. Тогда это будет довольно жесткий конфликт с Аурой, а может, даже и с Вестой, потому что у седана Волга оснащение будет гораздо круче – там лучше мультимедийка, больше ассистентов водителя, есть панорамная крыша, куча подушек и много чего еще, чего нет в Ауре.



Поэтому это будет серьезный конкурент, а у чиновников появится выбор, ведь не все они ездят на Аурусах.

Но, на мой взгляд, пытаются сделать автомобиль, который был бы интересен не только для госзакупок, но и массовому покупателю. Они хотят с этой машиной остаться в условно массовом сегменте. Есть даже такой термин masstige –массовый престиж.

И немного о том, кто такие "они". Товарный знак Volga принадлежит ГАЗу, однако проект «Волга» реализует «независимая компания» АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая зарегистрирована в мае, и которой ГАЗ передал в аренду мощности и права на использование бренда.

Компания будет арендовать у ГАЗа тот самый цех, где выпускали автомобили Skoda.