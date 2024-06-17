Lada Granta Cross появилась у дилеров после перезапуска производства

В РФ дилеры начали получать универсалы повышенной проходимости Lada Granta Cross

Дилерам начали поступать универсалы повышенной проходимости Lada Granta Cross, производство которых возобновили в начале апреля после перерыва, который длился несколько месяцев. Известно, что в дилерский центр «Прагматика» Lada в Пскове привезли 5 таких автомобилей.

Машины поставили в комплектации Comfort, цвета – золотисто-коричневый и серебристо-темно-серый.

Lada Granta Cross

Lada Granta Cross оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКП. Клиренс модели увеличен относительно других автомобилей семейства на 23 мм, он равен 198 мм. Кузов защищен обвесом из прочного пластика, сохраняющим покрытие от повреждений на легком бездорожье.

В базовую комплектацию входят рейлинги на крыше, 15-дюймовые шины увеличенной размерности (195/55) вместе с легкосплавными оригинальными дисками. У кресел комбинированная обивка из ткани и экокожи, а сиденье водителя оснащено регулировкой по высоте.

Интерьер Lada Granta Cross

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: Автостат