Lada Granta Cross появилась у дилеров после перезапуска производства
Дилерам начали поступать универсалы повышенной проходимости Lada Granta Cross, производство которых возобновили в начале апреля после перерыва, который длился несколько месяцев. Известно, что в дилерский центр «Прагматика» Lada в Пскове привезли 5 таких автомобилей.
Машины поставили в комплектации Comfort, цвета – золотисто-коричневый и серебристо-темно-серый.
Lada Granta Cross оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКП. Клиренс модели увеличен относительно других автомобилей семейства на 23 мм, он равен 198 мм. Кузов защищен обвесом из прочного пластика, сохраняющим покрытие от повреждений на легком бездорожье.
В базовую комплектацию входят рейлинги на крыше, 15-дюймовые шины увеличенной размерности (195/55) вместе с легкосплавными оригинальными дисками. У кресел комбинированная обивка из ткани и экокожи, а сиденье водителя оснащено регулировкой по высоте.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автостат
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...