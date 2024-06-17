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Lada Granta Cross появилась у дилеров после перезапуска производства

В РФ дилеры начали получать универсалы повышенной проходимости Lada Granta Cross

Дилерам начали поступать универсалы повышенной проходимости Lada Granta Cross, производство которых возобновили в начале апреля после перерыва, который длился несколько месяцев. Известно, что в дилерский центр «Прагматика» Lada в Пскове привезли 5 таких автомобилей.

Машины поставили в комплектации Comfort, цвета – золотисто-коричневый и серебристо-темно-серый.

Lada Granta Cross
Lada Granta Cross

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300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

Lada Granta Cross оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКП. Клиренс модели увеличен относительно других автомобилей семейства на 23 мм, он равен 198 мм. Кузов защищен обвесом из прочного пластика, сохраняющим покрытие от повреждений на легком бездорожье.

В базовую комплектацию входят рейлинги на крыше, 15-дюймовые шины увеличенной размерности (195/55) вместе с легкосплавными оригинальными дисками. У кресел комбинированная обивка из ткани и экокожи, а сиденье водителя оснащено регулировкой по высоте.

Интерьер Lada Granta Cross
Интерьер Lada Granta Cross

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
17.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-35