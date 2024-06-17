Птицы с облаками: этот Buick заставит вас улыбнуться

На выставку в рамках ЗА РУЛЕМ ФЕСТа заявлен стильный Buick Century 1990 года

Уже в грядущее воскресенье, 23 июня в подмосковном RDRC Racepark поприветствует участников и гостей огромный автомобильный праздник – ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Остались последние приготовления! Главное событие дня – дрэг-рейсинг, скоростные заезды на 402,3 м на ультрамощных машинах – дрэгстерах, промодах, фаникарах и классических авто.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

В этот день и на гоночной трассе, и на выставке ретроавтомобилей по соседству, можно будет лицезреть это воплощение скромного обаяния буржуазии – универсал Buick Century 1990 года. Взглянем, что тут у нас: 3,3 литра, 172 л.с., передний привод... Казалось бы, ничего особенного? Предлагаем вам рассказ владельца от первого лица!

Вначале была Победа...

Меня зовут Игорь Крестьянинов, мне 49 лет и большую часть из них я связан с полиграфическим производством и маркетингом. Но интересы не ограничиваются одной лишь работой, всегда в жизни где-то рядом были ретроавтомобили. Когда в 1996 году узнал слово «интернет», первый сайт был посвящен автомобилю Победа. Информация была взята из журналов и обильно приправлена собственными измышлениями.

Впрочем, получилось удачно – клоны этого сайта встречались и через десять лет после того, как оригинал (вместе с хостером) исчезли с лица земли. Потом, в начале века, на одной из «Автоэкзотик» стихийно организовался клуб любителей Побед, а через несколько лет я стал его руководителем. Ноблесс оближ – пришлось стать не просто любителем, но и владельцем Победы. После нее было много других машин, но первая, конечно же, осталась навсегда в моем сердце.

Подарок самому себе

Сейчас я счастливый обладатель Buick Century Wagon 1990 года. Это не первый мой «американец» (и даже не первый Бьюик) в моих руках, поэтому к его покупке я пришел осознанно. Искалась недорогая машина старше 30 лет, пригодная как для выставок, так и для путешествий всей семьей. Она должна была быть в чем-то необычной и не требующей многолетней реставрации перед первым выездом. И, конечно же, спереди должен быть диван, а переключение режимов работы осуществляться рычагом на рулевой колонке. Без этого машина не машина.

Именно этот вариант попался мне, когда я уже отчаялся и купил первое попавшееся авто, подходящее под мои требования. Но он был лучше, поэтому купленная машина сразу пошла в продажу. И через неделю после продажи «временного варианта» я ехал в подмосковный город Фрязино за этим Бьюиком. Это был отличный подарок самому себе на Новый, 2023 год.

Удачное совпадение

История машины вначале мало чем отличается от множества других «американцев» – ввоз в середине 90-х, череда владельцев, ездивших на Бьюике год-другой и продававших следующему. Пока в 2015 году автомобиль не попал в руки настоящего энтузиаста. Покатавшись по выставкам, он решил полностью обновить автомобиль. Начав с полной разборки, сварочных работ и покраски кузова.

Цвет был выбран не родной, но присутствовавший в модельной гамме General Motors в те годы. Три года упорного труда, и машина снова была на ходу, сверкая свежеокрашенными поверхностями. Но вот закончить дело не получилось – в какой-то момент интерес к машине был потерян, и она была выставлена на продажу с наполовину собранным салоном. В таком виде автомобиль был мной куплен.

Новая жизнь

Весной 2023 года автомобиль впервые после многолетнего ремонта был показан публике на открытии сезона в клубе любителей американских авто «Фридомкарс». И после этого у машины началась интересная насыщенная жизнь. 16 мероприятий, одна авария, а также путешествия в Санкт-Петербург, Рязань и Минск – все это за один весенне-летний сезон 2023 года.

Море впечатлений, море удовольствия и, как ни странно, мало поломок: спасибо прошлому владельцу за аккуратность и придирчивость к мелочам в процессе выбора деталей и сборки машины. Мой вклад – окончательная сборка салона и поддержание хорошего технического состояния. В основном, с помощью мастера, искренне любящего старые американские автомобили и умеющего их чинить.

«Американец» в возрасте – проблема?

Зато (и это особенность начала 90-х) ремни безопасности водителя и пассажира прикреплялись не к стойкам, а прямо к передней двери. При достаточной сноровке это позволяет садиться в машину (и покидать ее) держа ремни постоянно пристегнутыми. Так как автомобиль достался мне в оригинальном состоянии, таким его и поддерживаю.

Уже скоро!

Редакции «За рулем» остается добавить лишь несколько слов. Взглянуть на машину, пообщаться с владельцем и окунуться в непередаваемую атмосферу огромного автомобильного праздника, частью и украшением которого, безусловно, станет этот Buick Century, можно будет уже в это воскресенье – на искрящемся позитивом действе под названием ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Осталось дождаться 23 июня!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ: Расписание

8:00 – 10:00: Заезд участников в паддок и выставочную зону

8:00 – 11:45: Техкомиссия и медкомиссия для участников гонок

11:00: Открытие входа для зрителей

12:00 – 18:00: ЗАЕЗДЫ ДРЭГ-РЕЙСИНГ!

12:00 – 18:00: Дрэг-такси, дрифт-такси, вертолет, экскурсии, выезд на автобусе к финишу

11:40 – 13:20: Выступление группы Lowcosters

13:40 – 15:20: Выступление группы Beat Devils

15:40 – 17:20: Выступление группы May Weather

17:40 – 18:20: Выступление группы Кирпичи

18:30: Награждение пилотов

19:00 – 19:40: Выступление группы «Кирпичи»

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 23 июня!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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