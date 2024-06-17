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Ездил на моноколесе по жаре, а потом положил в кладовку (видео)
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Ездил на моноколесе по жаре, а потом положил в кладовку (видео)
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Ездил на моноколесе по жаре, а потом положил в кладовку (видео)

В Удмуртии загорелось моноколесо – потребовалось 9 пожарных и 3 единицы техники

Очередной случай возгорания средства индивидуальной мобильности зафиксирован в Удмуртии. В апреле «За рулем» рассказывал, как на балконе московской квартиры вспыхнул электровелосипед, теперь же источником пожара стало моноколесо, изрядно напугавшее жителей многоквартирного дома в Глазове.

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В пресс-службе МЧС приводят рассказ владельца, который весь день ездил на моноколесе по жаре. Вернувшись домой, он убрал транспорт в кладовку, где он и задымился. В результате этого девять специалистов и три единицы техники тушили огонь на 2 квадратных метрах – к счастью, успешно и без жертв.

«Четырех человек в спасустройствах вывели по лестнице. В одной квартире был мальчик с мамой, в другой - бабушка, в третьей - мужчина. С ними все хорошо», – рассказал заместитель начальника 17 ПСЧ МЧС России Дмитрий Невоструев.

МЧС России напоминает:

  • не оставляйте электротранспорт подключенным к сети без присмотра;
  • не вносите конструктивные изменения, доверьте ремонт профессионалам;
  • не используйте поврежденный аккумулятор;
  • пользуйтесь электротранспортом строго по инструкции.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МЧС России

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
17.06.2024
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