Ездил на моноколесе по жаре, а потом положил в кладовку (видео)

В Удмуртии загорелось моноколесо – потребовалось 9 пожарных и 3 единицы техники

Очередной случай возгорания средства индивидуальной мобильности зафиксирован в Удмуртии. В апреле «За рулем» рассказывал, как на балконе московской квартиры вспыхнул электровелосипед, теперь же источником пожара стало моноколесо, изрядно напугавшее жителей многоквартирного дома в Глазове.

В пресс-службе МЧС приводят рассказ владельца, который весь день ездил на моноколесе по жаре. Вернувшись домой, он убрал транспорт в кладовку, где он и задымился. В результате этого девять специалистов и три единицы техники тушили огонь на 2 квадратных метрах – к счастью, успешно и без жертв.

«Четырех человек в спасустройствах вывели по лестнице. В одной квартире был мальчик с мамой, в другой - бабушка, в третьей - мужчина. С ними все хорошо», – рассказал заместитель начальника 17 ПСЧ МЧС России Дмитрий Невоструев.

МЧС России напоминает:

не оставляйте электротранспорт подключенным к сети без присмотра;

не вносите конструктивные изменения, доверьте ремонт профессионалам;

не используйте поврежденный аккумулятор;

пользуйтесь электротранспортом строго по инструкции.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МЧС России