Электровелосипед горит и поджигает квартиру – вот как это произошло

На северо-востоке Москвы загорелся стоящий на балконе электрический велосипед

В одной из квартир многоквартирного дома на северо-востоке Москвы загорелся электрический велосипед, сообщила вечером 23 апреля пресс-служба МЧС России. С тех пор фото и видео инцидента распространяются по соцсетям. Пользователи отмечают, что место возгорания довольно сильно пострадало.

Если точнее, то балкон, на котором стоял транспорт, почти полностью выгорел и лишился стеклопакетов. Очевидно, только вовремя прибывшие пожарные уберегли от огня остальную жилплощадь.

Технические детали произошедшего не сообщаются, но ввиду отсутствия особых указаний, можно предположить, что велосипед даже не стоял на зарядке, а просто был «припаркован» на балконе.

МЧС России напоминает:

электровелосипеды и -самокаты, сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей;

этот источник питания тушится только при полном погружении в воду;

трещины и деформация могут привести к возгоранию батареи.

В МЧС отметили, что пожар на площади 4 квадратных метра тушили 18 специалистов и пять единиц техники. Известно также, что люди в происшествии не пострадали – троих жильцов огнеборцы смогли успешно вывести...

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: МЧС России

Видео: Лента новостей Москвы