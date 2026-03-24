«Красивые» номера станут официальным товаром на Госуслугах

Престижные сочетания букв и цифр на госномерах разрешат покупать через Госуслуги

Правительство поддержало законопроект, который с 2026 года позволит автовладельцам легально покупать престижные сочетания букв и цифр на госномерах через интернет, избавив рынок от теневых перекупщиков.

Инициатива, которую еще год назад на встрече с президентом озвучили представители фракции «Новые люди», наконец-то получила зеленый свет. Владимир Путин тогда не нашел причин откладывать решение, и теперь кабинет министров одобрил введение платного резервирования так называемых «красивых» номеров через портал Госуслуг.

В законопроекте прописано, что с 1 июля 2026 года у водителей появится возможность официально выбрать и забронировать понравившуюся комбинацию цифр и букв, не прибегая к услугам посредников. По задумке парламентариев, это нововведение не только сделает процесс прозрачным, но и принесет федеральному бюджету до 25 млрд рублей ежегодно. Конкретные расценки пока не установлены, но, по мнению экспертов, они будут зависеть от редкости сочетания: чем интереснее номер, тем выше госпошлина. При этом деньги за бронь возврату не подлежат.

В правительстве уже обратили внимание на необходимость создать гибкую и понятную систему ценообразования, чтобы номера оставались доступными. Ожидается, что после легализации сервиса теневой рынок, где такие услуги долгие годы стоили миллионы, либо исчезнет, либо будет вынужден подстроиться под государственные цены. Законопроект планируют рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы.