Разгоняется быстрее конкурентов: главный козырь обновленного кроссовера Haval

«АвтоСпецЦентр» назвал конкурентов обновленного купе-кроссовера Haval F7x

Обновлённый Haval F7x в версии 2026 года получил заметно более мощный двигатель, и именно это, по мнению экспертов, станет его главным преимуществом на рынке. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» агентству «Автостат» заявили, что по динамике у китайского купе-кроссовера сейчас нет прямых соперников среди моделей Geely Atlas, Exeed RX или Chery Tiggo 9.

Первые машины появятся у российских дилеров уже в апреле, и дилер ожидает, что новинка поможет нарастить общие продажи марки примерно на 2%. Всё дело в том, что возросшая динамика должна привлечь более молодую аудиторию, которая раньше, возможно, смотрела в сторону других брендов.

Обе заявленные комплектации – «Премиум» и «Техно+» – будут востребованы, но по разным причинам. Кому-то хватит базового набора опций за 3 799 000 рублей, а другие покупатели захотят получить максимум электронных ассистентов, которые предлагаются в топовой версии «Техно+» за 3 999 000 рублей.

Технические особенности обновлённой модели

Сердцем автомобиля стал доработанный 2,0-литровый турбомотор, мощность которого подняли до 231 л.с., а крутящий момент – до 380 Н·м. Эти изменения серьезно сказались на разгоне: теперь до сотни кроссовер разгоняется за 7,8 секунды, хотя раньше на это уходило 9,4 секунды.

Причем рост отдачи не привел к увеличению аппетита – расход в смешанном цикле остался на уровне 8,5 литра на 100 км. Такой результат стал возможен после повышения экологического класса двигателя до стандарта Евро-6.

Силовой агрегат по-прежнему работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, использующей мокрое сцепление. Привод – автоматически подключаемый полный (Torque-On-Demand), где за распределение тяги на заднюю ось отвечает интеллектуальная электрогидравлическая муфта.