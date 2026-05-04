Китайцы наигрались с электромобилями? Секрет их новой пятилетки удивит кого угодно

Эксперт о планах Китая на 15-ю пятилетку: упор на термоядерный синтез и водород

У нас когда-то принимались пятилетние планы развития народного хозяйства. Их старались выполнять. У китайцев подобные прикидки есть и сегодня. Недавно там сверстали планы на 15-ю пятилетку, охватывающую период с 2026 по 2030 год. И вот что интересно: электромобилей там… не видать!

Наигрались? Разочаровались?

Ни то, ни другое. Фактически покорив мировую индустрию электромобилей, Китай просто отправил «электрички» в «свободное плавание». Считается, что данное направление больше не нуждается в дополнительной поддержке государства. Поэтому в перспективном плане появились по-настоящему серьезные задачи.

Перечень поставленных задач вызывает уважение. Читаем: квантовые технологии, водородная энергетика, биотехнологии и… Барабанная дробь! И… ядерный синтез!

Напоминаю: до сих пор управляемый промышленный «термояд» покорялся только фантастам, описывавшим невиданный грядущий переворот в энергетике. Это о фильме «Девять дней одного года» – с Баталовым и Смоктуновским. Ведь управляемый термоядерный синтез (УТС) вчетверо эффективнее технологии, применяемой на нынешних АЭС, и чище природного газа. Мало того, он гораздо безопаснее и экологичнее.

А это не шутка?

Да нет, какие там шутки. В январе 2025 года китайский экспериментальный реактор удерживал электронную плазму в течение 1066 секунд. Почти все это время температура плазмы была в районе 100 млн °C, что в шесть раз больше, чем в ядре Солнца. А в 2027 году в Китае запланирован запуск еще более современного токамака Best.

Почему-то мне кажется, что они его действительно запустят. Если еще недавно эксперты называли сроки, отделяющие нас от такого события, лет в 50, то сегодня оптимизма прибавилось. Все, как видно, может случиться и раньше.

Проблемы современных электромобилей

Сегодня у «электричек» есть проблемы с энергоснабжением. Но, если заработает промышленный термояд, неприятности такого рода исчезнут. Скорость зарядки сравняется с привычными АЗС, и в них возникнет потребность. А электромобили, как мы помним, китайцы уже освоили. Это позволит отказаться от ископаемого топлива. Двигатели внутреннего сгорания останутся только в энциклопедиях.

А что насчет водородомобилей?

На фоне термояда сообщения про водородную энергетику как-то теряются. Хотя это важное направление. Водород – удастся ли китайцам стабильно получать его из возобновляемых источников? Ведь получение дешевого и экологически чистого водорода откроет дорогу для автомобилей на топливных элементах. Не термояд, но тоже неплохо.

Интересно, справятся ли с задачей китайцы? Справятся, наверное… Ведь у них пятилетние планы принято выполнять. А пока смотрим на новинки, представленные на Пекинском автосалоне.

Колодочкин Михаил
Фото:freepik / freepik
04.05.2026 
