С каких машин россияне пересаживаются на новые Москвичи? Интересная статистика
При покупке Москвич М70 и М90 в трейд-ин сдают...
Freelander 8
28 апреля
Совершенно новый Freelander представили официально: подробности о модели
Представлен кроссовер Freelander 8 с...
Россияне стали реже покупать УАЗы: продажи упали почти на треть за квартал
28 апреля
Россияне стали реже покупать УАЗы: продажи упали почти на треть за квартал
Продажи УАЗ в России в 1-м квартале 2026 года...

Совершенно новый Freelander представили официально: подробности о модели

Представлен кроссовер Freelander 8 с 800-вольтовой архитектурой

Кроссовер под возрожденным брендом Freelander готовится к выходу на рынок. Модель получила индекс 8, а её продажи стартуют в Китае, после чего автомобиль начнут экспортировать и в другие страны.

Внешность кроссовера явно вдохновлена прототипом Concept 97, который дебютировал ещё в марте. Над дизайном трудились сразу две команды – из Великобритании и Китая. При этом в облике серийной машины легко угадываются черты оригинального внедорожника Freelander первого поколения. Правда, от дверей, открывающихся против хода, как на концепте, производитель отказался в пользу привычных решений. Зато здесь есть выразительная угловатая задняя стойка – прямой привет старому трехдверному Фрилендеру.

Рекомендуем
Уступает тот, у кого дешевле машина... А как по ПДД?

По технической части пока официальных заявлений нет, но кое-что уже известно. Freelander 8 построят на платформе, изначально созданной для электрических и гибридных автомобилей. Машина получит 800-вольтовую архитектуру, а аккумуляторы смогут принимать зарядку мощностью до 350 кВт. Впечатляющие показатели.

Заглядывая в будущее: в ближайшие пять лет под маркой Freelander планируют выпустить целых шесть серийных моделей. Производство развернут на совместном предприятии в китайском Чаншу.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
28.04.2026 
