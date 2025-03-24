Этот мотоцикл по цене нового внедорожника теперь можно заказать в России

В России стартовали продажи мотоцикла Great Wall Souo S2000 по цене от 4,3 млн рублей

На одном из популярных сайтов появилось объявление о приеме заказов на Great Wall Souo S2000. Это единственный в мире мотоцикл с 8-цилиндровым горизонтально-оппозитным мотором. Предыдущие партии с момента начала продаж в КНР раскупили в течение 15 минут.

Great Wall Souo S2000

Great Wall сообщил, что 28 марта начнет продажи ограниченной партии Souo S2000 тиражом 200 штук. Первые мотоциклы поступили в продажу в ноябре прошлого года.

Стоимость мотоцикла по предзаказу у российского дилера составляет 4,3-5,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

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Источник: «Российская газета»