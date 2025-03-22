Мотосезон в РФ стартовал раньше срока

«Автостат»: продажи мотоциклов в России взлетели на 46%

В России растет спрос на мотоциклы – как подержанные, так и новые. Теплая зима и ранняя весна (даже несмотря на недавние снегопады) спровоцировали открытие мотоциклетного сезона раньше обычного срока, отмечает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Если в феврале средний недельный темп продаж мотоциклов составлял чуть более 200 единиц, то за первую неделю марта на учет было поставлено 354 мотоцикла, и это было лишь начало.

За вторую неделю марта темп вырос до 886 штук – в предыдущие годы такая активизация спроса на мотоциклы начиналась лишь в апреле, констатирует эксперт. В сумме с начала года покупателей в РФ нашли уже 2876 мотоциклов, что на 46% больше аналогичного периода прошлого года. Подогревают интерес к мототеме и новинки, в том числе от именитых брендов.

На данный момент более четверти мотоциклов (27,8%) в этом году было продано в столице и Московской области, 9,1% – в Краснодарском крае, 4,6% в Санкт-Петербурге, 3,1% в Свердловской области, 2,5% в Крыму и Севастополе, 2,8% в Ростовской области, 2,2% в ДНР, по 2% в Ставрополье и Воронежской области.

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Источник: Автостат