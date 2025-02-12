Новый тренд? Россияне массово пересаживаются на мотоциклы

«Автостат»: жители России купили рекордное количество мотоциклов с пробегом

Жители России купили в 2024 году 113,6 тыс. мотоциклов с пробегом, это рекордный показатель в этом сегменте.

По сравнению с 2023 годом вторичный рынок мототехники вырос на 10% и на протяжении второго года подряд преодолевает отметку в 100 тысяч единиц. Такой статистикой поделились в аналитическом агентстве «Автостат».

Более половины (54%) всех купленных мотоциклов с пробегом пришлось на долю японских марок: Honda (24,1 тыс. шт.), Yamaha (17,3 тыс. шт.), Suzuki (10,6 тыс. шт.) и Kawasaki (9,9 тыс. шт.). Также в топ-5 вошел немецкий мотоцикл BMW (9 тыс. шт.).

Что касается модельного рейтинга, то лидером признан мотоцикл Honda CBR – 5000 проданных экземпляров. На втором месте Honda CB (4,3 тыс. шт.). Затем в рейтинге идут: Yamaha XVS (2,4 тыс. шт.), Suzuki GSX (2,3 тыс. шт.) и Yamaha YZF (2,1 тыс. шт.).

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Источник: autostat.ru