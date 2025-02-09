КТМ анонсировала новую модель 390 Enduro R – скоро в России

Новая модель мотоцикла двойного назначения KTM 390 Enduro R приедет в Россию

Туристический байк KTM 1390 Super Adventure S Evo будет не единственной российской премьерой бренда в нынешнем году. Компания только что представила абсолютно новую модель, являющуюся спортивным мотоциклом двойного назначения – 390 Enduro R. В России этот байк появится во второй половине 2025 года.

В компании говорят, что модель отличается «исключительно легкой управляемостью и мощными характеристиками как на асфальте, так и на бездорожье». Утверждается, что байк хорошо чувствует себя хорошо и на автомагистралях, и на горных перевалах.

«Благодаря стальной двухсекционной жесткой раме решетчатого типа, компактному топливному баку объемом 9 литров и укороченной конструкции корпуса данная модель идеально подойдет для бездорожья. Подрамник крепится болтами, что гораздо лучше подходит для грунтового дорожного покрытия, поскольку это облегчает ремонт и замену деталей», – отмечает пресс-служба бренда.

KTM 390 Enduro R, особенности:

Двигатель : одноцилиндровый КТМ LC4c, 399 куб.см, система впрыска Euro 5+;

: одноцилиндровый КТМ LC4c, 399 куб.см, система впрыска Euro 5+; Передняя подвеска : вилка с открытым картриджем диаметром 43 мм, регулировка жесткости (сжатия и отбоя) 30 щелчков;

: вилка с открытым картриджем диаметром 43 мм, регулировка жесткости (сжатия и отбоя) 30 щелчков; Задняя подвеска : с регулировкой демпфирования амортизатора 20 щелчков, регулировка предварительного натяга пружины, легкий доступ;

: с регулировкой демпфирования амортизатора 20 щелчков, регулировка предварительного натяга пружины, легкий доступ; Тормоза : передний диск 285 мм, задний диск 240 мм;

: передний диск 285 мм, задний диск 240 мм; Колеса : 21" спереди, 18" сзади, грязевые шины Metzeler Karoo 4;

Панель приборов – новомодный TFT-дисплея 5", но ее постарались сделать максимально простой. Уже в базовой версии есть выбор режимов езды – для бездорожья можно отключить антипробуксовочную систему и ABS.

Также в комплекте – дерзкий характер и яркая внешность, что так ценят поклонники марки. Осталось дождаться более подробных технических характеристик, каких-то первых обзоров на модель, а также объявления цен и старта приема заказов в дилерских центрах сети «KTM Автодом», являющейся официальным дистрибьютором бренд в России.