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Названо идеальное время для выгодной покупки мотоцикла

Эксперт Иванов: мотоцикл предпочтительнее покупать осенью или зимой

Мотосезон-2025, начавшийся неожиданно рано благодаря теплой погоде, заставил многих россиян задуматься о приобретении двухколесного друга. Но когда же лучше всего купить мотоцикл – весной, когда солнце припекает и хочется скорее рвануть на трассу, или, может быть, в другое время года? Разберемся в этом вопросе, опираясь на мнение эксперта объединения «МотоРоссия» Андрея Иванова.

Иванов подчеркивает, что откладывать покупку на потом не стоит. Лучшее время для приобретения чего-либо – когда это действительно необходимо и актуально. Весна, традиционно пик спроса на мотоциклы, сравнима разве что с началом зимнего сезона для горнолыжников – цены кусаются, а выбор, хотя и большой, но «живых» экземпляров очень мало.

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По мнению эксперта, наиболее благоприятный период это – осень или зима. Именно в это время многие мотоциклисты обновляют свой парк, выставляя на продажу свою технику с существенными скидками. Это шанс найти отличные варианты по привлекательной цене на вторичном рынке.

Если вы все-таки решились на покупку весной, действует правило «чем раньше, тем лучше». С каждым солнечным днем выбор качественных мотоциклов на вторичном рынке уменьшается, а цены, как и на новые мотоциклы в салонах, стремятся вверх.

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Но что же делать, если вы не уверены, когда именно вам лучше совершить покупку? Андрей Иванов дает простой и, одновременно, мудрый совет – для покупки мечты есть лишь одно верное время – сейчас. Неважно, зима это, осень или ранняя весна – если вы готовы к покупке и нашли подходящий мотоцикл, не стоит ждать идеального момента.

Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 21
22.03.2025 
Фото:Unsplash
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