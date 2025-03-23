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В Россию привезли новый кроссовер Mazda: названа цена

В России появился в продаже кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в. за 4,55 млн рублей

У одного из московских дилеров появился в продаже новый кроссовер Mazda CX-50.

Сейчас в наличии есть единственный экземпляр 2025 г. в. по цене в 4 550 000 рублей, еще две машины находятся в пути. Продавец отмечает, что в случае покупки за наличный расчет предусмотрен дополнительный дисконт.

Mazda CX-50
Mazda CX-50
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Под капотом авто 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 155 л. с., 6-ступенчатый автомат. Привод передний. Предположительно, автомобиль представлен в предмаксимальной комплектации Leading и выпущен для рынка КНР.

Mazda CX-50 доступна в ярко-красном цвете с комбинированным исполнением салона.

Интерьер Mazda CX-50
Интерьер Mazda CX-50

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

Источник: Российской газете

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Ушакова Ирина
Фото:Mazda
Количество просмотров 13
23.03.2025 
Фото:Mazda
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