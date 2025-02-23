Один из самых популярных японских кроссоверов в России стал намного доступнее

Российские цены новых кроссоверов Mazda CX-5 снизились до 2,7 млн рублей

Рынок новых автомобилей в России постоянно преподносит сюрпризы, и один из последних – заметное снижение цены на популярный кроссовер Mazda CX-5. Теперь приобрести этот японский автомобиль можно от 2,7 млн рублей.

Минимальная стоимость в 2,67 млн рублей указана для автомобилей под заказ во Владивостоке. За эти деньги покупатель получает базовую комплектацию с 2,0-литровым атмосферным двигателем (155 л.с.), шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Mazda CX-5

Салон в такой версии отделан тканью, но присутствуют такие удобства, как двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Стоит отметить, что цена может варьироваться в зависимости от региона. Например, такой же автомобиль, но доставленный компанией из Краснодара в Уссурийск, обойдется уже в 2 800 000 рублей.

Желающие получить более комфортный салон могут обратить внимание на версию с кожаной отделкой и мультифункциональным рулем. Её цена стартует от 3 150 000 рублей. Однако, найти такой автомобиль в наличии – задача не из легких. Например, в Москве аналогичный кроссовер предлагается за 3 850 000 рублей.

Более дорогие версии Mazda CX-5 с полным приводом и мощными двигателями (2,5-литровый турбомотор на 230 л.с. или 2,5-литровый атмосферник на 194 л.с.) стоят значительно дороже – от 3 764 000 рублей.

Интерьер Mazda CX-5

Интересно сравнить Mazda CX-5 с китайскими кроссоверами, которые активно завоевывают российский рынок. Базовая версия Chery Tiggo 7 Pro Max стоит минимум 2 780 000 рублей, Changan Uni-S 2024 года – от 2 839 900 рублей, а Geely Cityray – от 2 854 190 рублей.

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Источник: Автоновости дня