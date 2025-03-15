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Популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России

Эксперт Головань: Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым авто с пробегом в РФ

Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань поделился, что в феврале текущего года лидерами продаж на вторичке стали автомобили марок Volkswagen и Hyundai.

Среди моделей на первое место вышел немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (2016–2021 г. в.) со средней ценой 2,17 млн рублей.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

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На втором месте оказался Hyundai Solaris (2017–2020 г. в., средняя цена 1 млн рублей). Далее следует более новый Hyundai Solaris (2020-2022 г. в.) со средней ценой в 1,2 млн рублей.

Также чаще остальных покупали такие модели, как BMW 5-series, Skoda Octavia, Toyota Camry (2020–2025), Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz E-класса и Toyota Camry (2017–2021).

Интерьер Volkswagen Tiguan
Интерьер Volkswagen Tiguan

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
15.03.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+66