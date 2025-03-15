Популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России

Эксперт Головань: Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым авто с пробегом в РФ

Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань поделился, что в феврале текущего года лидерами продаж на вторичке стали автомобили марок Volkswagen и Hyundai.

Среди моделей на первое место вышел немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (2016–2021 г. в.) со средней ценой 2,17 млн рублей.

Volkswagen Tiguan

На втором месте оказался Hyundai Solaris (2017–2020 г. в., средняя цена 1 млн рублей). Далее следует более новый Hyundai Solaris (2020-2022 г. в.) со средней ценой в 1,2 млн рублей.

Также чаще остальных покупали такие модели, как BMW 5-series, Skoda Octavia, Toyota Camry (2020–2025), Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz E-класса и Toyota Camry (2017–2021).

Интерьер Volkswagen Tiguan

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

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Источник: Газета.ru