Популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России
Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань поделился, что в феврале текущего года лидерами продаж на вторичке стали автомобили марок Volkswagen и Hyundai.
Среди моделей на первое место вышел немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (2016–2021 г. в.) со средней ценой 2,17 млн рублей.
На втором месте оказался Hyundai Solaris (2017–2020 г. в., средняя цена 1 млн рублей). Далее следует более новый Hyundai Solaris (2020-2022 г. в.) со средней ценой в 1,2 млн рублей.
Также чаще остальных покупали такие модели, как BMW 5-series, Skoda Octavia, Toyota Camry (2020–2025), Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz E-класса и Toyota Camry (2017–2021).
Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.
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Источник: Газета.ru