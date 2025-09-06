Хорошо известный в России седан обновился и предлагается по цене от 1 млн рублей

Продажи обновленного Changan Eado стартуют в КНР по цене от 990 тыс. рублей

С 7 сентября 2025 года в Китае стартуют продажи обновлённого седана Changan Eado, в России известного как Lamore.

Changan Eado (Lamore)

Предзаказы на модель уже открыты, цены варьируются от 87 900 до 99 900 юаней (примерно 0,99–1,12 млн рублей). Автомобиль получил новый дизайн и улучшенные технические характеристики.

Changan Eado четвёртого поколения имеет размеры 4785×1840×1440 мм и колесную базу 2765 мм.

Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. и крутящим моментом 310 Н·м, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Интерьер Changan Eado (Lamore)

Максимальная скорость автомобиля составляет 210 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле – 6,2 л/100 км.

Автомобиль также оборудован 13,2-дюймовым сенсорным экраном, 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и поддерживает голосового ассистента.