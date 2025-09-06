#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Хорошо известный в России седан обновился и предлагается по цене от 1 млн рублей

Продажи обновленного Changan Eado стартуют в КНР по цене от 990 тыс. рублей

С 7 сентября 2025 года в Китае стартуют продажи обновлённого седана Changan Eado, в России известного как Lamore.

Changan Eado (Lamore)
Changan Eado (Lamore)

Рекомендуем
Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Предзаказы на модель уже открыты, цены варьируются от 87 900 до 99 900 юаней (примерно 0,99–1,12 млн рублей). Автомобиль получил новый дизайн и улучшенные технические характеристики.

Changan Eado четвёртого поколения имеет размеры 4785×1840×1440 мм и колесную базу 2765 мм.

Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. и крутящим моментом 310 Н·м, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Интерьер Changan Eado (Lamore)
Интерьер Changan Eado (Lamore)
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Максимальная скорость автомобиля составляет 210 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле – 6,2 л/100 км.

Автомобиль также оборудован 13,2-дюймовым сенсорным экраном, 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и поддерживает голосового ассистента.

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Changan
Количество просмотров 551
06.09.2025 
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0