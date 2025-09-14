Great Wall выпустил достойного конкурента легендарному Harley-Davidson

Минпром КНР представил новый круизер LH2000 от компании Great Wall Moto

Министерство промышленности Китая опубликовало фотографии и технические характеристики второго мотоцикла от Great Wall Motor.

Если первая модель, туристический Souo S2000, напоминает Honda Goldwing, то новая модель LH2000 представляет собой классический круизер, который Great Wall планирует предложить на китайском рынке в качестве конкурента Harley-Davidson.

Размеры мотоцикла LH2000 (модель LH2000-6) составляют 2690 х 925 х 1159 мм, а колесная база – 1810 мм.

Great Wall LH2000

Этот мотоцикл укомплектован тем же 2,0-литровым горизонтально-оппозитным двигателем GW8P68MYL, который развивает мощность 153 л.с., как и модель Souo S2000. Максимальная скорость мотоцикла достигает 200 км/ч.