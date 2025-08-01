Регулируемый выхлоп и «пила» панели приборов — тест-драйв GAC Empow
Компания GAC долгое время поставляла в Россию исключительно кроссоверы и один крупный представительский минивэн М8. Наконец-то, модельный ряд расширился – начались продажи среднеразмерного седана Empow.
Разобрались, что у него общего с другими моделями марки, как он смотрится на фоне одноклассников, какие у него сильные и слабые стороны.
Внешность GAC Empow
Это для нас GAC Empow выступает в разряде новинок – у себя на родине он дебютировал в 2021 году. Впрочем, за это время его экстерьер не растерял привлекательности.
Стремительный и поджарый силуэт, агрессивного вида (путь и напоминающая некоторые модели Lexus) радиаторная решетка, а на корме не спойлер даже – настоящее антикрыло, закрепленное на двух ажурных держателях.
Понятие о прекрасном у каждого свое, однако кузов с оцинковкой (наружные детали, кроме крыши) оценят все. Гарантия от сквозной коррозии – 10 лет.
Салон GAC Empow
Интерьер просторен, да и с эргономикой все в порядке. Руль и сиденья регулируются в достаточных диапазонах, подкупает и обилие привычных физических кнопок.
Но тоннеле расположен очень удобный барабанчик регулировки громкости. И рядом с ним – механический переключатель ездовых режимов Drive Mode.
Аналоговое управление – никаких экранов, за что отдельное спасибо.
Похвалить Empow можно и за поддержку Apple CarPlay (Android Auto добавится в течение нескольких месяцев).
Отдельно стоит отметить наличие полного зимнего пакета – на китайских одноклассниках Empow это встретишь нечасто.
Двигатели GAC Empow
В Китае Empow доступен с 2,0-литровым турбомотором, однако в Россию седан поставляется исключительно с «полторашкой». У нее алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск топлива. Мощность – достойные для такой кубатуры 170 л.с. Крутящий момент – 250 Н·м.
Мотор бодр и тяговит – его потенциал чувствуешь сразу. Особенно хорош подхват на средних оборотах. И пусть заявленных 7 секунд до 100 км/ч добиться не получилось, но и достигнутые 8 секунд для седана такого размера и с мотором 1.5 – отличный результат.
Слабым звеном стал 7-ступенчатый «мокрый» робот 7WF25G (собственного производства GAC). В каком бы режиме вы ни ехали (Eco, Comfort, Sport, Sport+, индивидуальный DIY) – всегда будут заминки при переключениях. Небольшие, но все же.
При спокойной езде в смешанном режиме город/загород средний расход составляет 8-8,5 л на 100 км. Но на трассе держать 130-140 км/ч получается накладно: маршрутный компьютер показывает 12 л на 100 км.
Управление звуком выхлопа GAC Empow
На хрипловатый, с отстрелами звук выхлопа люди заинтересованно оглядываются. Не помню другого среднеразмерного седана со столь злобным порыкиванием. При активном пилотировании рычание будет в масть, но ночью во дворе всех соседей можно перебудить.
Но тут все в ваших руках, так как Empow можно быстро «успокоить»: стоит нажать кнопку на экране, как заслонки в выхлопной системе закрываются, и «голос» выхлопа становится вполне миролюбивым.
GAC Empow на ходу
На высоких скоростях Empow летит стрелой – крепко держит прямую и не шарахается при разъезде с фурами. Да и на извилистых дорожках он тоже не промах.
Запас устойчивости высок, крены минимальны, руль – с живым и вполне натуральным усилием. Чего еще желать? Мне то и дело не хватало подрулевых лепестков – осаживать машину перед поворотами. Да и для подготовки Empow к обгонам они тоже не помешали бы.
При этом на ездовой комфорт жаловаться не приходится. Подвеска отрабатывает неровности вполне уверенно: по плавности хода Empow – крепкий середняк.
А вот акустический комфорт не самый лучший. На городских скоростях в салон проникает гул от дороги, а на трассе к нему присоединяется свист ветра, запутавшегося в уплотнителях дверей. Обидно, ведь коэффициент аэродинамического сопротивления составляет достойные 0,26 – один из лучших показателей в сегменте.
Дорожный просвет GAC Empow
Главное пожелание относительно этой машины – увеличение клиренса. Из-за низкой посадки при проезде «лежачих полицейских» и на дорожных волнах автомобиль то и дело шкрябает эластичным фартуком. Измерил рулеткой: просвет от пластиковой «защиты» до дороги – 120 мм. Скромно.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Цены и комплектации GAC Empow
Впечатление от салона разнится в зависимости от комплектации. Базовую модификацию GS (2 999 000 рублей) большинство покупателей обойдет стороной – она неоправданно бедная: две подушки безопасности, кондиционер, музыка с двумя динамиками, 16-дюймовые колеса.
Разумнее доплатить 220 тысяч за исполнение GL S-Style, в котором будут уже 18-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, климат-контроль, восемь динамиков. В придачу – обогрев ветрового стекла и руля, люк в крыше, электроприводы передних сидений, система кругового обзора, самозатемняющееся салонное зеркало, беспроводная зарядка для смартфона, а также набор водительских ассистентов.
Вам тоже показалось, что Empow не хватает разнообразия? Ему не помешало бы добавить хотя бы еще одну, промежуточную комплектацию. Например, без адаптивного круиз-контроля и функции удержания в полосе вполне можно обойтись. Как и без спортивного обвеса. А повышающие комфорт оборудование лучше оставить. Получилась бы золотая середина.
- «За рулем» назвал главное преимущество KGM Torres над китайскими кроссоверами.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube