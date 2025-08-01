Регулируемый выхлоп и «пила» панели приборов — тест-драйв GAC Empow

Эксперт Тимкин назвал 5 плюсов и 2 особенности нового китайского седана GAC

Компания GAC долгое время поставляла в Россию исключительно кроссоверы и один крупный представительский минивэн М8. Наконец-то, модельный ряд расширился – начались продажи среднеразмерного седана Empow.

Разобрались, что у него общего с другими моделями марки, как он смотрится на фоне одноклассников, какие у него сильные и слабые стороны.

Внешность GAC Empow

GAC Empow

Это для нас GAC Empow выступает в разряде новинок – у себя на родине он дебютировал в 2021 году. Впрочем, за это время его экстерьер не растерял привлекательности.

Стремительный и поджарый силуэт, агрессивного вида (путь и напоминающая некоторые модели Lexus) радиаторная решетка, а на корме не спойлер даже – настоящее антикрыло, закрепленное на двух ажурных держателях.

Empow выглядит компактным, хотя на самом деле это немаленький автомобиль – габаритная длина составляет 4,7 м.

Понятие о прекрасном у каждого свое, однако кузов с оцинковкой (наружные детали, кроме крыши) оценят все. Гарантия от сквозной коррозии – 10 лет.

Салон GAC Empow

Интерьер – с отличным балансом между современным техностилем и здоровым консерватизмом. Материалы не самые дорогие, но и кричащей дешевизны нет. В качестве альтернативы черной обивке сидений предлагается бежевая.

Интерьер просторен, да и с эргономикой все в порядке. Руль и сиденья регулируются в достаточных диапазонах, подкупает и обилие привычных физических кнопок.

В режиме Sport+ панель приборов становится похожей на циркулярную пилу, не находите?

Но тоннеле расположен очень удобный барабанчик регулировки громкости. И рядом с ним – механический переключатель ездовых режимов Drive Mode.

Красиво и информативно: классический круглый тахометр и вписанный в него цифровой спидометр.

Аналоговое управление – никаких экранов, за что отдельное спасибо.

На экран можно вывести указатели давления наддува и моторного масла, а также температуры в коробке передач и воздуха на впуске.

Похвалить Empow можно и за поддержку Apple CarPlay (Android Auto добавится в течение нескольких месяцев).

Сзади установлены жесткие подоконники, один USB и единый верхний дефлектор. Недостатка места для ног и по высоте нет, но и особого простора не ощущается.

Отдельно стоит отметить наличие полного зимнего пакета – на китайских одноклассниках Empow это встретишь нечасто.

Данных по вместительности багажника GAC не приводит. Навскидку объем около 400 л. Каких-либо кармашков, крючков, сеточек не предусмотрено, нет даже рукоятки для закрывания крышки. Под полом – докатка.

Двигатели GAC Empow

В Китае Empow доступен с 2,0-литровым турбомотором, однако в Россию седан поставляется исключительно с «полторашкой». У нее алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск топлива. Мощность – достойные для такой кубатуры 170 л.с. Крутящий момент – 250 Н·м.

Мотор бодр и тяговит – его потенциал чувствуешь сразу. Особенно хорош подхват на средних оборотах. И пусть заявленных 7 секунд до 100 км/ч добиться не получилось, но и достигнутые 8 секунд для седана такого размера и с мотором 1.5 – отличный результат.

Слабым звеном стал 7-ступенчатый «мокрый» робот 7WF25G (собственного производства GAC). В каком бы режиме вы ни ехали (Eco, Comfort, Sport, Sport+, индивидуальный DIY) – всегда будут заминки при переключениях. Небольшие, но все же.

При спокойной езде в смешанном режиме город/загород средний расход составляет 8-8,5 л на 100 км. Но на трассе держать 130-140 км/ч получается накладно: маршрутный компьютер показывает 12 л на 100 км.

Управление звуком выхлопа GAC Empow

На хрипловатый, с отстрелами звук выхлопа люди заинтересованно оглядываются. Не помню другого среднеразмерного седана со столь злобным порыкиванием. При активном пилотировании рычание будет в масть, но ночью во дворе всех соседей можно перебудить.

Четыре патрубка выхлопной системы (такая же пара установлена и слева) смотрятся эффектно, но все-таки это не спорткар, а 1,5-литровый седан.

Но тут все в ваших руках, так как Empow можно быстро «успокоить»: стоит нажать кнопку на экране, как заслонки в выхлопной системе закрываются, и «голос» выхлопа становится вполне миролюбивым.

GAC Empow на ходу

На высоких скоростях Empow летит стрелой – крепко держит прямую и не шарахается при разъезде с фурами. Да и на извилистых дорожках он тоже не промах.

Запас устойчивости высок, крены минимальны, руль – с живым и вполне натуральным усилием. Чего еще желать? Мне то и дело не хватало подрулевых лепестков – осаживать машину перед поворотами. Да и для подготовки Empow к обгонам они тоже не помешали бы.

При этом на ездовой комфорт жаловаться не приходится. Подвеска отрабатывает неровности вполне уверенно: по плавности хода Empow – крепкий середняк.

А вот акустический комфорт не самый лучший. На городских скоростях в салон проникает гул от дороги, а на трассе к нему присоединяется свист ветра, запутавшегося в уплотнителях дверей. Обидно, ведь коэффициент аэродинамического сопротивления составляет достойные 0,26 – один из лучших показателей в сегменте.

Дорожный просвет GAC Empow

Главное пожелание относительно этой машины – увеличение клиренса. Из-за низкой посадки при проезде «лежачих полицейских» и на дорожных волнах автомобиль то и дело шкрябает эластичным фартуком. Измерил рулеткой: просвет от пластиковой «защиты» до дороги – 120 мм. Скромно.

От нижней части брызговика до земли около 8 см. Интересно, как быстро он оторвется?

Цены и комплектации GAC Empow

Впечатление от салона разнится в зависимости от комплектации. Базовую модификацию GS (2 999 000 рублей) большинство покупателей обойдет стороной – она неоправданно бедная: две подушки безопасности, кондиционер, музыка с двумя динамиками, 16-дюймовые колеса.

Разумнее доплатить 220 тысяч за исполнение GL S-Style, в котором будут уже 18-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, климат-контроль, восемь динамиков. В придачу – обогрев ветрового стекла и руля, люк в крыше, электроприводы передних сидений, система кругового обзора, самозатемняющееся салонное зеркало, беспроводная зарядка для смартфона, а также набор водительских ассистентов.

Вам тоже показалось, что Empow не хватает разнообразия? Ему не помешало бы добавить хотя бы еще одну, промежуточную комплектацию. Например, без адаптивного круиз-контроля и функции удержания в полосе вполне можно обойтись. Как и без спортивного обвеса. А повышающие комфорт оборудование лучше оставить. Получилась бы золотая середина.

«За рулем» назвал главное преимущество KGM Torres над китайскими кроссоверами.