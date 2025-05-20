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170 л. с., 6,95 секунды до 100 км/ч — многообещающая новинка уже в России

Фирма GAC впервые предложила на авторынке России седан – GAС Empow

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GAС Empow – единственный китайский седан на нашем рынке, у которого нормальная низкая посадка за рулем. Среди ездовых режимов есть Sport+, при выборе которого на центральном дисплее появляется кластер спортивных приборов: указатели давления масла и турбины, температуры антифриза, воздуха на впуске и масла в роботе.

Садиться назад не очень удобно из-за покатой линии крыши. С нетерпением ждем ­тест-драйва, чтобы понять, обоснованы ли амбиции Empow.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
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GAС Empow. Цена в России от 2 999 000 ₽
GAС Empow. Цена в России от 2 999 000 ₽

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Версий всего две. Базовая GS стоит 3 млн рублей и оснащена только самым необходимым: две подушки безопасности, тканевый салон, ручной кондиционер, 16‑дюймовые шины, круиз-контроль, LED-фары, датчики света и дождя, «полуцифровая» приборка, аудиосистема с парой динамиков, задний парктроник.

Во втором уровне GL появляются колеса на 18 дюймов, люк, полный зимний пакет, «кожаный» салон, шесть подушек безопасности, набор систем активной безопасности, камеры кругового обзора, «музыка» Yamaha. Плюс – неоднозначный обвес кузова. Детали под углепластик – это ладно, выхлоп с регулировкой громкости – забавно. Но антикрыло на багажнике сложно считать украшением.

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Интересно, что Empow GL 2024 года выпуска стоит по прайсу те же 3 млн рублей, что и пустая базовая машина. А вот Empow GL 2025 года стоит 3,22 млн.

GAС Empow
GAС Empow
GAС Empow

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Милешкин Кирилл
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 39
20.05.2025 
Фото:Константин Якубов
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