Ближе к народу: китайский бренд привез в Россию интересную новинку

GAC представил городской кроссовер GS4 стоимостью от 2 999 000 рублей

Марка GAC начала работу в России в конце 2019 года. И зашла сразу с дорогими моделями – кроссовером GS8 (1,9–2,5 млн рублей) и минивэном GN8 (2,7–3,5 млн рублей). Второй на тот момент был самым дорогим «китайцем» на нашем рынке. Среднеразмерный GS5 остался в тени.

В прошлом году марка GAC продала в России 20,1 тысячи автомобилей.

Наш рынок стал для нее самым важным за пределами Китая. В 2025 году объем продаж может увеличиться – ведь в линейке появились две абсолютно новые модели и интересная версия хорошо знакомого кроссовера GS8.

Сейчас основу успеха по-прежнему составляет недешевый GS8 (4,1–4,95 млн рублей, 67% продаж бренда за 2024 год), уже второго поколения. GAC М8 дороговат «в абсолюте» (5,5–6,5 млн рублей), однако в своем сегменте наиболее доступный.

Теперь марка хорошо представлена и в «народных» сегментах – кроссоверами В‑ и С‑класса, а также С‑седаном.

Городской кроссовер GAC GS4

В оформлении передней части GS4 мерещится Toyota RAV4. Она с GS4 в одном классе, но дело тут, пожалуй, в другом: у китайской фирмы есть совместное предприятие с Тойотой, так что ее влияние вполне объяснимо. Габариты новинки – 4685×1901×1690 мм, колесная база 2750 мм.

GAC GS4. Цена в России от 2 999 000 ₽

У GS4 под капотом мотор 1.5 турбо на 170 сил, сопряженный с роботом и передним приводом.

Версии 4×4 нет, но задняя подвеска независимая. По паспорту машина шустрая, 8,8 с до сотни. Снаряженная масса – 1575 кг.

Обожаемого китайцами пластикового декора под капотом не наблюдается.

Подушек безопасности восемь: в дополнение к шести стандартным стоят задние боковые для защиты пассажиров второго ряда.

В остальном GAC GS4 умеренно модный и, на первый взгляд, лишен явных эргономических просчетов.

Необычны ручки открывания дверей.

В единственной комплектации за 3 млн рублей нет электропривода пятой двери и панорамной крыши, что для «китайца» странно. Зато есть электронные ассистенты во главе с адаптивным «круизом», датчики света и дождя. Зимний пакет скромный, обогреваются только передние сиденья и лобовое стекло.

В форме заднего крыла есть что-то от Лексуса RX, а силуэт тяготеет к купе-кроссоверу.

О других новинках марки, таких как средний седан Empow и «туристическая» версия большого кроссовера GS8, мы еще расскажем – заходите почаще!