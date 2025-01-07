В России официально появится новый просторный и хорошо оснащенный седан

В России выдано Одобрение типа транспортного средства на новый седан GAC Empow

Российский автомобильный рынок готовится к появлению нового игрока – китайского седана GAC Empow.

GAC Empow

Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) означает, что GAC Empow может официально появиться на российских дорогах уже в ближайшее время. Хотя официальный старт продаж запланирован лишь на второй квартал 2025 года.

GAC Empow

К сожалению, детали спецификаций GAC Empow для российского рынка пока держатся в секрете. ОТТС больше не являются публично доступными документами, что создает некоторую интригу.

Однако, исходя из китайской спецификации, можно предположить, что GAC Empow будет предлагаться с двумя вариантами силовых агрегатов: 1.5-литровый двигатель мощностью 177 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом», и 2.0-литровый двигатель мощностью 265 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Интерьер GAC Empow

Габариты автомобиля внушительны: 4700 х 1850 х 1432 мм при длине колесной базы 2736 мм.

Цена GAC Empow в Китае варьируется от 93 до 158 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,25 – 2,13 миллионам рублей. Однако, учитывая налоги, пошлины и маркетинговые расходы, цена в России, несомненно, будет выше.

Интерьер GAC Empow

Исходя из размеров и оснащения, GAC Empow предстоит сразиться не только с Skoda Octavia и Hyundai Elantra, но и с другими представителями китайского автопрома, уже представленными на российском рынке, такими как Chery Arrizo 8 и Changan Uni-V.

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Источник: Китайские автомобили