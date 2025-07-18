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Реальная альтернатива Ларгусу? Тест Соллерса SF1

Опубликован первый тест компактного фургона Соллерс SF1

Более полугода назад мы уже вкратце познакомились с новым фургоном Соллерс SF1. Теперь живые машины появились у дилеров.

По габаритам и идеологии этот фургон расположился между так называемыми «каблучками» и полуторками вроде Газели и Атланта. Иными словами, SF1 метит в нишу таких автомобилей, как Volkswagen Transporter или Peugeot Expert.

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Российская сборка

Как и старший Соллерс Атлант, новый SF1 собирается в Елабуге. И так же имеет китайского прародителя – это фургон JAC Refine M3. Но российская сварка кузова с окраской и катафорезом позволяют надеяться на более высокую коррозионную стойкость – в том числе благодаря более толстому, стабильно больше 100 мкм, лакокрасочному покрытию.

Внутренние поверхности грузового отсека не везде щеголяют голым металлом. Пол закрыт резиновым покрытием, а нижняя часть боковин – с пластиковыми панелями. Еще бы задний бампер закрыть накладкой: хоть погрузочная высота и небольшая, повредить краску проще простого.

СОЛЛЕРС SF1. Цена в России от 1 990 000 ₽
СОЛЛЕРС SF1. Цена в России от 1 990 000 ₽
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Полная масса и вместимость

Главное, что на Соллерсе SF1 можно рассекать без всяких ограничений. С полной массой 2,5 т и грузоподъемностью 975 кг ему не страшны «грузовые каркасы» и ограничения с левыми рядами на автострадах. При высоте 1,9 м он спокойно заедет в любой подземный паркинг.

Грузовой отсек вмещает больше пяти кубометров. Жаль, что расстояние между задними колесными арками небольшое: европоддон поперек туда не влезет. Еще не хватает такелажных петель на стенках и полу. Но это проблема только нашей машины из опытной партии – на товарных фургонах они должны быть.

Грузовой отсек позволяет перевозить грузы длиной до 2,6 м. Погрузочная высота – чуть больше полуметра.
Грузовой отсек позволяет перевозить грузы длиной до 2,6 м. Погрузочная высота – чуть больше полуметра.

Двигатель и ходовая часть

Двигатель только один, бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л. с. Скромной, вроде бы, мощности небольшому фургону вполне хватает. Причем мотор обладает почти дизельным характером: очень эластичный, он выдает нормальную тягу уже с холостых. А с 2000 об/мин окончательно просыпается и не скисает до самой отсечки. Так что «всего» пять ступеней механической коробки не кажутся недостатком.

И расход топлива остается в рамках приличия – в среднем 9-10 литров на сотню. Можно лить 92‑й бензин.

Из-за продольного расположения двигателя в сочетании с коротким капотом осложнен доступ к последним цилиндрам.
Из-за продольного расположения двигателя в сочетании с коротким капотом осложнен доступ к последним цилиндрам.

А вот шасси оказалось не столь выверенным. Несмотря на компактные размеры и двухрычажную подвеску спереди, рулится SF1 тяжеловато. Он стабилен на прямой, но повороты не любит. При превышении разумной скорости может попытаться сорваться в занос (привод на задние колеса) – надежда на систему стабилизации.

За рулем, несмотря на минимальный набор регулировок, сидеть удобно.
За рулем, несмотря на минимальный набор регулировок, сидеть удобно.
Простенькая однодиновая магнитола аналогична той, что стоит на Атланте.
Обогрев передних сидений и кондиционер входят в базовой оснащение.

Вне ровной дороги лучше не ездить пустым: задняя рессорная подвеска в отсутствие груза заставляет SF1 скакать на каждой кочке. Более крупный Соболь NN с такой же схемой подвесок и задним приводом едет правильнее на любых дорогах.

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Дешевле Ларгуса?

Зато Соллерс SF1 очень интересен ценой. Пока доступна только одна цельнометаллическая модификация – с обогревом сидений, кондиционером, магнитолой и электрическими стеклоподъемниками.

И такой фургон стоит ровно 2 млн рублей, лишь на 330 тысяч дороже базового Ларгуса, кузов у которого в два с лишним раза меньше! Позже появятся грузопассажирские и пассажирские модификации. Если на них цены останутся столь же вменяемыми, семейство найдет своего покупателя.

Приличный фургон за нормальные деньги Хочется большего разнообразия модификаций

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СОЛЛЕРС SF1

  • Длина / ширина / высота / база 5115 / 1765 / 1900 / 3080 мм
  • Снаряженная / полная масса 1525 / 2500 кг
  • Размеры грузового отсека 2600×1530×1295 мм
  • Погрузочная высота 575 мм
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт / 136 л. с. при 5500 об/мин; 175 Н·м при 1500 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-92 / 55 л
  • Трансмиссия задний привод; М5
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Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 14
18.07.2025 
Фото:Ян Сегал
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