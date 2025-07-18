Реальная альтернатива Ларгусу? Тест Соллерса SF1

Опубликован первый тест компактного фургона Соллерс SF1

Более полугода назад мы уже вкратце познакомились с новым фургоном Соллерс SF1. Теперь живые машины появились у дилеров.

По габаритам и идеологии этот фургон расположился между так называемыми «каблучками» и полуторками вроде Газели и Атланта. Иными словами, SF1 метит в нишу таких автомобилей, как Volkswagen Transporter или Peugeot Expert.

Российская сборка

Как и старший Соллерс Атлант, новый SF1 собирается в Елабуге. И так же имеет китайского прародителя – это фургон JAC Refine M3. Но российская сварка кузова с окраской и катафорезом позволяют надеяться на более высокую коррозионную стойкость – в том числе благодаря более толстому, стабильно больше 100 мкм, лакокрасочному покрытию.

Внутренние поверхности грузового отсека не везде щеголяют голым металлом. Пол закрыт резиновым покрытием, а нижняя часть боковин – с пластиковыми панелями. Еще бы задний бампер закрыть накладкой: хоть погрузочная высота и небольшая, повредить краску проще простого.

СОЛЛЕРС SF1. Цена в России от 1 990 000 ₽

Полная масса и вместимость

Главное, что на Соллерсе SF1 можно рассекать без всяких ограничений. С полной массой 2,5 т и грузоподъемностью 975 кг ему не страшны «грузовые каркасы» и ограничения с левыми рядами на автострадах. При высоте 1,9 м он спокойно заедет в любой подземный паркинг.

Грузовой отсек вмещает больше пяти кубометров. Жаль, что расстояние между задними колесными арками небольшое: европоддон поперек туда не влезет. Еще не хватает такелажных петель на стенках и полу. Но это проблема только нашей машины из опытной партии – на товарных фургонах они должны быть.

Грузовой отсек позволяет перевозить грузы длиной до 2,6 м. Погрузочная высота – чуть больше полуметра.

Двигатель и ходовая часть

Двигатель только один, бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л. с. Скромной, вроде бы, мощности небольшому фургону вполне хватает. Причем мотор обладает почти дизельным характером: очень эластичный, он выдает нормальную тягу уже с холостых. А с 2000 об/мин окончательно просыпается и не скисает до самой отсечки. Так что «всего» пять ступеней механической коробки не кажутся недостатком.

И расход топлива остается в рамках приличия – в среднем 9-10 литров на сотню. Можно лить 92‑й бензин.

Из-за продольного расположения двигателя в сочетании с коротким капотом осложнен доступ к последним цилиндрам.

А вот шасси оказалось не столь выверенным. Несмотря на компактные размеры и двухрычажную подвеску спереди, рулится SF1 тяжеловато. Он стабилен на прямой, но повороты не любит. При превышении разумной скорости может попытаться сорваться в занос (привод на задние колеса) – надежда на систему стабилизации.

За рулем, несмотря на минимальный набор регулировок, сидеть удобно.

Простенькая однодиновая магнитола аналогична той, что стоит на Атланте. Обогрев передних сидений и кондиционер входят в базовой оснащение.

Вне ровной дороги лучше не ездить пустым: задняя рессорная подвеска в отсутствие груза заставляет SF1 скакать на каждой кочке. Более крупный Соболь NN с такой же схемой подвесок и задним приводом едет правильнее на любых дорогах.

Дешевле Ларгуса?

Зато Соллерс SF1 очень интересен ценой. Пока доступна только одна цельнометаллическая модификация – с обогревом сидений, кондиционером, магнитолой и электрическими стеклоподъемниками.

И такой фургон стоит ровно 2 млн рублей, лишь на 330 тысяч дороже базового Ларгуса, кузов у которого в два с лишним раза меньше! Позже появятся грузопассажирские и пассажирские модификации. Если на них цены останутся столь же вменяемыми, семейство найдет своего покупателя.

Приличный фургон за нормальные деньги Хочется большего разнообразия модификаций

СОЛЛЕРС SF1

Длина / ширина / высота / база 5115 / 1765 / 1900 / 3080 мм

5115 / 1765 / 1900 / 3080 мм Снаряженная / полная масса 1525 / 2500 кг

1525 / 2500 кг Размеры грузового отсека 2600×1530×1295 мм

2600×1530×1295 мм Погрузочная высота 575 мм

575 мм Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт / 136 л. с. при 5500 об/мин; 175 Н·м при 1500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт / 136 л. с. при 5500 об/мин; 175 Н·м при 1500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 55 л

АИ-92 / 55 л Трансмиссия задний привод; М5