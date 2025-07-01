Новый полноприводный «кореец» — рассказываем, как он едет!

«За рулем» назвал главное преимущество KGM Torres над китайскими кроссоверами

В новом номере журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказывает, как покатался на среднеразмерном кроссовере KGM Torres – наследнике автомобилей SsangYong.

Он хоть и создан на общей с уже известными нам Tivoli и Korando платформе с поперечным расположением силового агрегата, но зверь это для России совершенно новый.

При длине кузова 4705 мм колесная база составляет 2680 мм. Объем багажника – 703 литра, а при сложенных спинках – 1622 л. Двигатель только один – полуторалитровый турбо мощностью 163 л.с. Коробка – классический шестиступенчатый автомат Aisin TF-81.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Схемы подвесок – стойки McPherson спереди и многорычажка сзади, причем даже у переднеприводных версий. Я же ездил на полноприводной машине, и скажу, что хороший баланс в настройках чувствуется на всех покрытиях. На асфальте Torres надежно цепляется за дугу, намекая на занос именно тогда, когда ожидаешь. Неплохо стоит на автостраде. Но и вне ровных дорог он не лишен талантов.

При желании может «помести хвостом», а момент подключения задних колес совершенно не чувствуется – будто едешь с постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом. С энергоемкостью или раскачкой проблем тоже нет. Это не значит, что можно нестись в раллийном режиме по грунтовке. Но если и придется менять какой-то элемент шасси, его можно подобрать по... каталогу! С китайскими производителями мы уже стали забывать, что такое заводской каталог запчастей. А у KGM он есть с самого появления в России.

Однако этого обстоятельства, равно как стиля, характера и корейского происхождения, Торресу не хватит, чтобы закрепиться в России и занять место популярного в свое время Актиона, считает эксперт.

Что с ним не так и есть ли шансы на спасение? Об этом – в новом номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Без Родиуса» из журнала «За рулем» № 07 за 2025 год.