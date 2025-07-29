Что нужно для безопасной езды в городе? Профессиональный гонщик поделился опытом

Гонщик за рулем Москвич 3 показал необходимые навыки водителя в городской среде

На городских дорогах часто происходят неожиданные ситуации. Как двигаться задним ходом по зеркалам и камерам? Как правильно крутить руль и нажимать на педали, когда надо быстро и безопасно объехать препятствие? Как экстренно остановиться?

С премудростями городского вождения знакомят ведущая Юлианна Разуваева и профессиональный автогонщик Егор Хичин.





Езда задним ходом

Умение ездить задним ходом является неотъемлемой частью становления водителя автомобиля. Помимо боковых и внутреннего зеркал заднего вида, а также правильной их настройки, помогут современные системы автомобиля.

К примеру, камера заднего вида и система кругового обзора, которыми располагает Москвич 3, существенно упрощают движение и парковку задним ходом в стесненных городских локациях.

Работа системы кругового обзора на Москвич 3

Объезд препятствий

Ни одна городская поездка не обойдется без объезда препятствий – будь то яма или внезапно вылетевшая машина со второстепенной дороги.

Автогонщик Егор Хичин дал полезные и важные советы по объезду препятствий на переднеприводном автомобиле.

Объезд препятствий на Москвич 3

Экстренное торможение

Применять экстренное торможение может довестись в любой момент, особенно на дворовой территории, в пешеходной зоне. Это очень важный момент, требующий как предельной концентрации внимания от водителя, так и безупречной работы систем автомобиля.

Реклама|АО "МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "МОСКВИЧ", ИНН 7709259743|erid F7NfYUJCUneTRyCxLQpG