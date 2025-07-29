Что нужно для безопасной езды в городе? Профессиональный гонщик поделился опытом
На городских дорогах часто происходят неожиданные ситуации. Как двигаться задним ходом по зеркалам и камерам? Как правильно крутить руль и нажимать на педали, когда надо быстро и безопасно объехать препятствие? Как экстренно остановиться?
С премудростями городского вождения знакомят ведущая Юлианна Разуваева и профессиональный автогонщик Егор Хичин.
Езда задним ходом
Умение ездить задним ходом является неотъемлемой частью становления водителя автомобиля. Помимо боковых и внутреннего зеркал заднего вида, а также правильной их настройки, помогут современные системы автомобиля.
К примеру, камера заднего вида и система кругового обзора, которыми располагает Москвич 3, существенно упрощают движение и парковку задним ходом в стесненных городских локациях.
Объезд препятствий
Ни одна городская поездка не обойдется без объезда препятствий – будь то яма или внезапно вылетевшая машина со второстепенной дороги.
Автогонщик Егор Хичин дал полезные и важные советы по объезду препятствий на переднеприводном автомобиле.
Экстренное торможение
Применять экстренное торможение может довестись в любой момент, особенно на дворовой территории, в пешеходной зоне. Это очень важный момент, требующий как предельной концентрации внимания от водителя, так и безупречной работы систем автомобиля.
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