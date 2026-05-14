Самый маленький кроссовер Mazda возвращается на рынок

Компания Mazda возродит кроссовер CX-3 для рынков Европы и США в 2027 году

Компания Mazda, наконец-то, официально объявила: её самый компактный кроссовер CX-3 вернётся на рынок. Машина получит второе поколение, а её премьеру стоит ждать в 2027 году. Такую информацию опубликовали журналисты Carscoops.

Mazda CX-3

В начале 2020-х модель практически исчезла из продажи в США и Европе. Её место занял более крупный собрат CX-30, который оказался гораздо популярнее у покупателей. Теперь же Mazda решила возродить «малыша». Производство новинки запустят на тайском заводе AutoAlliance Thailand. По задумке производителя, новый CX-3 должен помочь бренду укрепиться в самом массовом сегменте – компактных SUV.

Что касается технической начинки, то тут японцы пока что хранят интригу. Конкретные характеристики, скорее всего, будут зависеть от конкретного рынка.

При этом в Mazda дали понять: новый CX-3 по умолчанию станет как минимум «мягким» гибридом (MHEV). Вполне вероятно, что появится и полноценная гибридная модификация (HEV). А вот полностью электрической версии, судя по всему, ждать не стоит – её в планах нет.