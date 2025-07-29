5,5 секунд до 100 км/ч и 111 сил по паспорту — чем еще хорош этот Лисян

Опубликован отчет с тест-драйва обновленного гибрида Li L7

Li Auto приходит на российский рынок официально! Правда, есть нюансы.

Во‑первых, приходит компания через посредника – компанию Sinomach Auto. Зачем так сложно? Чтобы в случае возможных претензий из-за поставок в Россию сама компания Li Auto не попала под санкции. Во‑вторых, ОТТС на эти гибриды всё еще не получены. Так что «официальный приход» как тот суслик – он вроде есть, но его нет.

Желание урвать свой кусок пирога понятно. Даже по серым каналам в прошлом году было продано больше 20 тысяч Лисянов при средней цене в семь с лишним миллионов рублей. Sinomach Auto грозится продать столько же до конца 2025 года, попутно заблокировав все «серые» автомобили.

Действительно Li так хороши? И не превратятся ли уже ввезенные Лисяны в тыкву?

LiXiang L7. Цена в России от 5 900 000 ₽

Родительский контроль

Уверен, что купленные ранее Li недвижимостью не станут. Импортер лишь грозится отключать медиасистему. С трудом представляю, как эту идею воплотить в жизнь. Не говоря о том, что так можно клиентов против себя настроить.

В медиасистему каждого купленного Лисяна и так влезали. Чтобы она полноценно заработала в России, нужно завести аккаунт, получить русификацию и прочие радости вроде адаптированного мобильного приложения. И медиасистема – одно из главных чудес Li.

Ассортимент приложений ничуть не уступает смартфону.

Передняя панель – образец минимализма. Гвоздем программы остаются экраны.

Число приложений, которые можно закачать, – как у смартфона, ограничивается лишь фантазией и объемом памяти. Причем теперь часть из них можно транслировать на лобовое стекло – например, Яндекс Навигатор.

Теперь на лобовое стекло выводится Яндекс Навигатор. У рестайлингового L7 появилось отделение под центральным тоннелем. Раньше оно было доступно только для старшего L9.

Остальные обновления в салоне L7 точечные. Увеличился объем холодильного отсека в торце центрального тоннеля. А перед ним нашлось место для большого отделения, как у старшего L9. От него же младшему Li достался десятиточечный массаж в сиденьях.

Космическая тишина

Массаж вкупе с авиационными подушечками на подголовниках еще больше усилили желание появления автопилота. Пусть L7 сам меня везет, а я буду наслаждаться тишиной. И кайфовать в кресле, погружаясь в развлекательный центр одного из трех экранов.

Спинки второго ряда регулируются в широком диапазоне.

В спинках передних сидений есть откидная подставка для ног. В центральном тоннеле появился довольно вместительный холодильник.

Впрочем, и сегодня из всех «китайцев» автономность у Li лучшая. Он уверенно сам держится в полосе, не раздражает задумчивостью при самостоятельном замедлении и ускорении. Не говоря уже про парковочные таланты.

«Официальные» поставки вряд ли что-то здесть изменят – разве что лидары с кузова окончательно исчезнут, как это произошло на Аватре. Использовать их на всю катушку в России пока нельзя: нужные карты есть только в Китае. Однажды они появятся и у нас.

Гарантия работы

«Железо» при обновлении практически не трогали. Полуторалитровый турбомотор мощностью 154 л. с. нужен только для подпитки электрической части. А вот она – уже другое дело. Главная новинка – тяговая батарея CATL с увеличенной до 52,3 кВт·ч емкостью вместо прежних 42,8 кВт·ч. Два синхронных электромотора выдают 450 л. с. и разгоняют почти трехтонный гибрид до 100 км/ч за пять с небольшим секунд.

При этом запас хода очень большой: при желании можно доехать из Москвы до Петербурга без остановки. Если держать не больше 130 км/ч, чтобы двигатель внутреннего сгорания успевал подзаряжать батарею. В противном случае придется останавливаться для зарядки на станциях. Кроме того, электромоторы не любят долгого движения на максимальных скоростях. Так что некоторые ограничения всё равно есть.

Если же их не соблюдать, то даже гарантия не поможет. Впрочем, она есть и для «серых» автомобилей. Только не заводская, а сервисная – когда дилерский центр берет на себя гарантийные обязательства за доплату. И, как показывает опыт, сегодня такой путь зачастую эффективнее.

Получасовой налог

Огромная мощность гибридов или чистых электромобилей пугает высоким транспортным налогом. Однако для гибридов он рассчитывается иначе.

Для последовательных гибридов – исходя из так называемой 30‑минутной мощности. Это мощность, которую электромотор может выдавать в течение 30 минут. И она всегда значительно ниже максимальной мгновенной отдачи, которую указывает производитель. Но именно она вписывается в ЭПТС, а мощность двигателя внутреннего сгорания не учитывается.

В случае Лисяна нужно платить не за 450 л. с., а всего лишь за 111 сил. К примеру, в Москве вместо 67 тысяч рублей в год надо заплатить 2000 рублей.

Кроме того, L7 пока не попадает в список моделей, которые облагаются повышенным коэффициентом траснспортного налога («налогом на роскошь»). Старший L9 в этот лист уже угодил.

Официальные условности

Пожалуй, главный минус Li – это цена. Рестайлинговый L7 Ultra по «официальному» прайсу обойдется в 7,3 млн рублей. Наш «серый» тестовый L7 привезли за 7 млн рублей. Разница небольшая, но это пока.

Багажник – вполне достойный, а сиденья второго ряда можно сложить.

Импортер вознамерился перекрыть один из двух каналов поставки – через Казахстан (другой, белорусский, можно контролировать). Получится или нет – увидим, но если есть желание и возможность купить L7, лучше сделать это сейчас. В тыкву он не превратится.

Внешне рестайлинговый L7 легче всего опознать сзади. Изменили бампер и дверь багажника, куда переехал номерной знак.

Потрясающий комфорт и технологичность Позволить себе его могут немногие

Li L7

Длина / ширина / высота / база 5080 / 1995 / 1800 / 3005 мм

5080 / 1995 / 1800 / 3005 мм Снаряженная / полная масса 2520 / 3120 кг

2520 / 3120 кг Объем багажника 495 л

495 л Максимальная скорость 172 км/ч

172 км/ч Разгон 0–100 км/ч 5,5 с

5,5 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1496 см³; 113 кВт / 154 л. с., два электродвигателя общей мощностью 330 кВт / 449 л. с., 620 Н·м

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1496 см³; 113 кВт / 154 л. с., два электродвигателя общей мощностью 330 кВт / 449 л. с., 620 Н·м Топливо / запас топлива АИ-95 / 65 л

АИ-95 / 65 л Емкость батареи 52,3 кВт·ч