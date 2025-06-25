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Популярные машины из Китая попали под блокировку

У ввезенных по параллельному импорту гибридов Lixiang начались проблемы в России

У гибридов Lixiang начались проблемы в России. Дилеры предупредили о массовой блокировке премиальных гибридов, ввезенных по неофициальным каналам. После обновления прошивки до версии 7.4 автомобили майского выпуска 2025 года превращаются в «кирпич»: все системы, кроме лидара, отключаются.

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По данным компании «Автовернисаж», проблема возникает при установке SIM-карты и попытке обновления ПО. Производитель Lixiang включил в софт функцию борьбы с «серым» импортом, хотя ее тестирование не было завершено. Владельцам таких машин рекомендуют избегать обновлений, даже если они уже загружены.

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Гендиректор Frank Auto Ирина Франк подтвердила блокировку для авто 2025 года с прошивкой 7.4 вне Китая. По ее словам, Lixiang готовит инструмент для разблокировки, который поступит официальным дилерам к концу июля. Однако представитель официального дистрибьютора Sinomach Auto Алексей Кожухов отрицает проблему: «Вопрос в квалификации установщика. У наших дилеров такого быть не может». Он подчеркнул, что легально ввезенные машины защищены гарантией и блокировке не подвержены.

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Конфликт отражает борьбу с «серым» рынком. «Серые» автомобили стоят на 30–40% дешевле, угрожая прибылям официальных сетей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поясняет: «Дистрибьютор не выдержит конкуренции без таких мер. Для электромобиля, всегда подключенного к интернету, блокировка – очевидное решение».

Перспективы решения туманны. Хотя Lixiang анонсировал обновление 7.4.1, он не поможет уже заблокированным авто. Попытки взлома бесперспективны: китайские производители усложнили обход защиты, а затраты на него неоправданно высоки.

Владельцам Lixiang из «серого» импорта пока остается ждать июльского обновления и ограничиться базовой функциональностью автомобиля без мультимедиа.

Источник: «Известия»

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 25
25.06.2025 
Фото:Unsplash
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