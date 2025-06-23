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Li Auto решила легализовать все «серые» Lixiang в России

Автомобили Lixiang, ввезенные по параимпорту, официально зарегистрируют в России

С 23 июня 2025 года официальный дистрибьютор Li Auto в России, Sinomach Auto, запускает ограниченную акцию для владельцев автомобилей Lixiang, ввезенных по параллельному импорту.

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Автовладельцы смогут бесплатно перерегистрировать автомобили на личный мастер-аккаунт через дилерские центры до 30 июня. В дальнейшем услуга будет предоставляться на платной основе согласно тарифам официального сервиса.

До сих пор «серые» машины Li Auto были привязаны к временным китайским аккаунтам, что ограничивало доступ к цифровым функциям: удаленному управлению климатом, обновлению ПО, активации Bluetooth-ключа и сервисному обслуживанию. Новая программа решает эти проблемы, позволяя создать персонализированный мастер-аккаунт с полным контролем над автомобилем.

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Акция будет проводиться бесплатно с 23 по 30 июня у официальных дилеров. Затем стоимость регистрации будет установлена согласно тарифам на техническое обслуживание официальных дилеров.

Sinomach Auto приглашает всех владельцев посетить официальных дилеров и присоединиться к сообществу Li Auto в России в «новом статусе».

Акция «Li Auto делает шаг навстречу» – важный этап в стратегии присутствия бренда на российском рынке. Ее запуск состоялся после официального запрета на параллельный импорт Li Auto, введенного 15 мая 2025 года.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2119
23.06.2025 
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