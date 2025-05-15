Российская компания прекратила параллельный импорт этих машин

Sinomach Auto прекратила работу каналов параллельного импорта для машин Lixiang

Компания Sinomach Auto, являющаяся официальным дистрибьютором Lixiang / Li Auto в России, объявила цены на линейку гибридных кроссоверов Lixiang в РФ, а также условия импорта этих машин в нашу страну. Как известно, официальный модельный ряд китайской марки будет состоять из трех моделей L6, L7 и L9, причем две «младших» будут представлены в двух версиях. А вот поставки любых автомобилей бренда по альтернативным (параллельным) каналам с 15 мая полностью прекращаются.

«До настоящего момента автомобили поставлялись в Россию через схемы серого импорта. С 15 мая компания Li Auto прекращает работу таких каналов, что позволит нам обеспечить более высокий уровень сервиса и поддержки наших клиентов», - сообщил Дмитрий Роткин, заместитель главы филиала, директор департамента по развитию дилерской сети Sinomach Auto в России.

Сейчас компания-дистрибьютор занимается формированием российской дилерской сети. Как известно, первым официальным дилером Lixiang стал «Авилон», который начнет продажи в конце мая. Всего же на данный момент (за месяц работы) компания Sinomach Auto назначила более 30 представителей китайского бренда.

Преимущества официального ввоза Lixiang понятны: официальная гарантийная поддержка производителя, стабильное качество сервиса, доступ к запчастям, прозрачная ценовая политика со стороны дистрибьютора. Известны и условия гарантии на «белые» автомобили: 3 года или 100 тысяч километров пробега. А вот смогут ли воспользоваться официальным сервисом те, кто купили Lixiang по параллельному импорту – не уточняется.