Популярные навороченные кроссоверы будут продаваться в России с официальной гарантией
Пресс-служба «Авилон»: Lixiang L6, L7 и L9 поступят в продажу в конце мая
Компания «Авилон» анонсировала скорый старт официальных продаж автомобилей китайской марки Lixiang в России, став первым официальным дилером данного бренда в стране.
На российском рынке уже в конце мая станут доступны гибридные кроссоверы Li Auto моделей L6, L7 и L9. Проект стал возможен благодаря дистрибутору Sinomach Auto, который представляет марку в России.
Lixiang L6
Официальные автомобили будут укомплектованы русским мастер-аккаунтом и русифицированным интерфейсом. Гарантия на батарею составит 160 000 км, а на остальные узлы – 3 года или 100 000 км. Sinomach Auto также обеспечит быструю поставку запчастей со своего центрального склада в России.
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Источник: Автопоток
Фото:Lixiang
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12.05.2025
Фото:Lixiang
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