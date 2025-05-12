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Популярные навороченные кроссоверы будут продаваться в России с официальной гарантией

Пресс-служба «Авилон»: Lixiang L6, L7 и L9 поступят в продажу в конце мая

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Компания «Авилон» анонсировала скорый старт официальных продаж автомобилей китайской марки Lixiang в России, став первым официальным дилером данного бренда в стране.

На российском рынке уже в конце мая станут доступны гибридные кроссоверы Li Auto моделей L6, L7 и L9. Проект стал возможен благодаря дистрибутору Sinomach Auto, который представляет марку в России.

Lixiang L6
Lixiang L6
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Официальные автомобили будут укомплектованы русским мастер-аккаунтом и русифицированным интерфейсом. Гарантия на батарею составит 160 000 км, а на остальные узлы – 3 года или 100 000 км. Sinomach Auto также обеспечит быструю поставку запчастей со своего центрального склада в России.

Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:Lixiang
Количество просмотров 864
12.05.2025 
Фото:Lixiang
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