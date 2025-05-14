Стали известны цены на популярные кроссоверы, которые теперь будут продавать официально

Российские цены на кроссоверы Lixiang будут стартовать от 5,6 млн рублей

Китайская марка Lixiang готовится к официальным продажам автомобилей в России, с ценами, начиная от 5,6 миллиона рублей.

Кроссовер L6 станет самым доступным предложением, его базовая комплектация Pro оценена в 5,59-5,79 млн рублей. Стоимость варьируется в зависимости от «допов», таких как цвет кузова и диски. Более «навороченная» версия L6 Max будет стоить от 6,09 до 6,19 млн рублей.

Lixiang L6

Другие модели отметятся также высокими ценами: кроссовер Li L7 Pro будет доступен за 6,39-6,69 млн рублей, а версия Ultra за 7,29-7,39 млн рублей.

Флагманский кроссовер L9 будет продаваться только в комплектации Ultra по цене 8,59-8,69 млн рублей и предложит дополнительные опции, такие как электропривод порогов.

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Источник: Китайские автомобили